L’ICF i el FEI creen un fons de capital per impulsar empreses catalanes

L’Institut Català de Finances (ICF) i el Fons Europeu d’Inversions (FEI) han anunciat aquest dilluns que crearan un fons de capital risc per impulsar projectes d’empreses emergents catalanes centrats en la transferència tecnològica al país. De fet, l’objectiu principal del fons serà promoure iniciatives d’empreses emergents que promoguin la transferència i la valorització de la recerca científica a Catalunya.

Com a part d’aquest acord, l’ICF i el FEI ja han llançat la convocatòria de manifestació d’interès per seleccionar, a través de concurs públic, una entitat especialitzada que gestioni el fons en qüestió. Aquest instrument també comptarà amb la participació d’inversors privats, juntament amb el FEI i l’ICF. Es preveu que el fons tingui una mida objectiva de 55 milions d’euros en total, 30 milions seran aportats a través de l’ICF, pel departament d’Economia i Hisenda i el departament de Recerca i Universitats; i, com a mínim, 15 milions d’euros procediran del FEI. Les inversions del fons es destinaran tant a projectes de transferència tecnològica i drets de propietat intel·lectual, així com a empreses que es trobin en les fases prellavor, llavor o arrencada. Segons ha apuntat l’ICF en un comunicat, es preveu que el fons comenci a operar el juny de 2023.

En el marc de l’acte per presentar l’acord, les dues entitats han donat a conèixer les bases per participar en la convocatòria de manifestació d’interès, que estarà oberta per presentar candidatures, des d’avui mateix i fins al pròxim 17 de gener de 2023. Un cop es resolgui aquesta licitació i s’adjudiqui el contracte, l’ICF i el FEI s’encarregaran de fer el seguiment de la societat gestora seleccionada, fins a la constitució i posada en funcionament del fons de capital risc. La societat guanyadora serà la responsable de la gestió del fons, és a dir, qui decidirà com, on i quan invertir el capital dipositat pels socis partícips, seguint els criteris de la política d’inversió fixats a la licitació.

Segons ha detallat el Govern, l’objectiu del fons és “avançar en l’impuls de la recerca i l’emprenedoria científica com a motor del teixit econòmic del país“. Així es pretén “impulsar la transferència i la valorització” de la recerca científica feta als centres d’investigació i les universitats de Catalunya.