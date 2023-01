La Generalitat va executar més de 1.000 milions en innovació el 2021

La Generalitat va superar els 1.000 milions d’euros d’inversió en innovació executada l’any 2021. Concretament l’execució total en recerca,

desenvolupament i innovació (R+D+I) l’any 2021 va ser de 1.019,39 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 5,90% respecte de

l’any anterior. Així es desprèn de l’informe Finançament de l’R+D+I per part de la Generalitat presentat al Govern per part del Departament de Recerca i Universitats.

Si distribuïm aquesta xifra pels diferents departaments del Govern, el finançament de l’R+D+I va tenir com a principal destinatari el mateix Departament de Recerca, ja que ostenta les competències en matèria de recerca i va representar el 58,29% del finançament total. De fet, ha estat aquest mateix departament el que ha suposat gran part de l’augment en innovació del Govern perquè el 44% de l’augment prové de Recerca i Universitats. Per darrere de Recerca en volum total de despesa es va col·locar Salut amb el 30,91% de la inversió en R+D+I, seguit pels d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (3,68%) i d’Empresa i Treball (3,40%). Per darrer dels 4 principals departaments trobem, en una forquilla d’entre el 0,5% i l’1,5%, Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, que aleshores encara existia, Cultura i Presidència.

La resta de departaments i els òrgans superiors representen cadascun menys d’un 0,5% del total del finançament de l’R+D+I.

Quatre àmbits d’actuació

Dins de les inversions, i execucions en aquest cas, en R+D+I l’informe distingeix quatre grans àmbits d’actuació. En primer lloc, les ajudes i finançament basal, és a dir convocatòries competitives d’ajuts i aportacions basals als agents del sistema de coneixement. En aquest àmbit hi podem trobar, per exemple, el Fons de Promoció de la Recerca Universitària (PROFOR) o el finançament basal dels centres CERCA. L’import d’execució total en aquest àmbit va ser de 373,67 milions d’euros, un 36,66% del total.

En segon lloc, trobem els Fons Generals Universitaris un tipus de finançament basal de les universitats públiques dedicat a l’R+D que va suposar una execució de 359,34 milions, un 35,25%. En tercer lloc, la major concentració d’execució va anar destinada al sistema públic de salut. Aquestes partides, destinades a l’Institut Català de la Salut (ICS) i del Servei Català de la Salut (CatSalut), van suposar una inversió de 268,54 milions d’euros, el 26,34%. Per últim, tenim totes aquelles activitats d’R+D+I dutes a terme per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de ser una administració pública innovadora. Aquestes partides van suposar una inversió de 17,82 milions, és a dir un 1,75% del total.

Tot i aquest augment de la inversió en innovació i desenvolupament de la Generalitat, el Govern espera que en els pròxims anys se succeeixin diversos rècords gràcies a la recent aprovació de la Llei de la ciència de Catalunya. Si tot va pel bon camí el nou marc legislatiu i de governança hauria de permetre incrementar la inversió pública del Govern en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en l’horitzó econòmic que fixa per sobre de l’1% del PIB.