Finances sostenibles amb tecnologia espacial

Les finances, i especialment la tecnologia financera, ocupen tant el conjunt de l’activitat de persones i empreses que no hi ha cap cantó on no tinguin influència. La quarta Hackató Cassini, impulsada per Cambra de Barcelona de la mà de la fundació privada Knowledge Innovation Market i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, ha demostrat que també la tenen, de fet, allà on no hi ha cantons. La nova edició de la trobada de desenvolupadors s’ha centrat en l’aplicació de la tecnologia de l’espai als procediments financers, des de l’analítica de negoci fins als objectius sostenibles de les companyies.

Més enllà de les missions dels projectes naixents, Cambra posa èmfasi en la perspectiva de mercat dels desenvolupadors. “Totes les propostes són tangibles i econòmicament viables”, apunta la presidenta de l’organisme, Mònica Roca, tot destacant l’encaix de les propostes com a “solucions concretes a les problemàtiques actuals”. Bona part de les iniciatives més destacats s’han centrat en l’aplicació de la tecnologia de l’Espai a l’anàlisi i implementació de les polítiques socials i mediambientals exigides a les empreses contemporànies.

El jurat de la hackató, liderat per la mateixa Roca i amb la col·laboració d’entitats tecnològiques i econòmiques rellevants del país, ha premiat un total de cinc iniciatives de les més de 40 presentades a concurs. Els criteris de l’avaluació, talment com els processos implementats pels creadors de les aplicacions, s’han centrat en dues tendències ben tangibles. En primer lloc, els organitzadors han valorat aquelles eines capaces d’activar inversions sostenibles a partir de la informació disponible gràcies a la tecnologia espacial. En segon, una nova aproximació a les finances: brillen especialment les solucions que “millorin la traçabilitat, l’anàlisi de reclamacions i l’agilitat en la cobertura” en sectors com la banca o les assegurances.

Els grans premis, amb perspectiva verda

El primer premi de la hackató ha anat a parar a l’aplicació Farm-SAT, una eina tecnològica capaç de fer servir la tecnologia satèl·lit per monitorar les emissions de gas a les grans instal·lacions agrícoles i ramaderes, especialment a les macrogranges. La proposta funciona mitjançant la tecnologia del programa Copernicus, una iniciativa europea d’observació planetària des de l’espai.

En segon lloc, ha quedat una eina més nítidament financera. Es tracta de Gapfik, una eina capaç d’identificar, indexar i mostrar els riscos de les empreses pel que fa a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible. El dashboard, segons asseguren els desenvolupadors, destaca per la seva senzilla experiència d’usuari.

Habitatges i xarxes socials

Tres iniciatives sectorials de gran impacte han rebut sengles mencions especials. En el camp financer, la menció en experiència de negoci ha recaigut sobre Byetech, una xarxa social especialitzada en l’analítica sostenible per a les empreses. Com en el cas de Farm-SAT, la menció especial de consciència ambiental s’ha entregat a Space Tools, una eina que fa servir la tecnologia espacial per identificar la sostenibilitat dels conreus segons la seva localització. El darrer premiat, amb un reconeixement centrat en l’impacte verd, Choose your space ofereix un cercador d’habitatges segons el seu índex de sostenibilitat i dades de contaminació i meteorològiques.