Un esdeveniment d’emprenedors digitals aterra a Barcelona

Arriba a Barcelona Digital Jam, l’esdeveniment dels emprenedors digitals que citarà a 500 estudiants i professionals del màrqueting en línia per tractar temes tan actuals com la intel·ligència artificial o el NoCode. En la seva primera edició, el congrés tocarà temàtiques que han revolucionat la manera de fer les coses durant aquests últims mesos i que permeten accelerar processos i poder donar forma a idees sense necessitat de grans inversions ni recursos. Tot això tindrà lloc a la Sala 5 de l’emblemàtic Cinema Aribau de Grup Balaña, el pròxim 26 de maig d’enguany. Digital Jam és una iniciativa quatre emprenedors, Carlos Ortega, Víctor Hernández, Jorge González i Javier González amb l'”objectiu de democratitzar l’ús de les noves tecnologies i crear un ecosistema d’inquiets amb ganes de fer un bon ús d’aquestes per a poder estar preparat per al futur que s’aveïna”, segons expliquen ells mateixos.

Tal com ha anunciat l’organització de l’esdeveniment aquest dilluns, en aquesta primera edició participaran professionals com Alvaro Saez (Chuiso) o Romuald Fons, coneguts en la comunitat SEO hispanoparlant. Santiago Alonso que la seva newsletter sobre automatització de processos té diversos milers de seguidors o Zazza l’italià, la comunitat del qual en YouTube ha passat de 0 a 500.000 seguidors en un any. Aquests famosos del món digital explicaran les seves històries i com han arribat a viure d’Internet sigui creant contingut, oferint formació o construint projectes propis. De fet, aquestes sessions es faran en col·laboració amb el cinema, cosa que permetrà que l’audiència pugui menjar crispetes metre escolten els relats dels professionals.

La importància de les connexions entre persones

Una de les parts més importants que destaca l’organització de l’esdeveniment és el temps d’oci que podran compartir professionals i convidats, ja que el networking és una de les parts clau d’aquesta trobada. En aquest sentit, l’esdeveniment anirà acompanyat d’una festa amb la participació de Plastic Acadèmia, la marca de begudes Estrella Damm, Jägermeister, Espinaler i Vitamina Jota.