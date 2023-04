Europa regula per primer cop les transaccions amb criptomonedes

El Parlament Europeu ha introduït la primera norma que permet vigilar i regular l’ús dels criptoactius. Els membres de l’Eurocambra han aprovat aquest mateix dijous una nova legislació comunitària per rastrejar el moviment dels actius digitals a la blockchain, com ara el Bitcoin o altres monedes digitals. L’anomenada “regla de viatges”, que segueix les transferències financeres tradicionals, s’aplicarà així a les operacions crypto amb l’objectiu de “bloquejar les transaccions sospitoses“. La norma s’ha aprovat amb el suport de 529 eurodiputats, 29 vots negatius i 14 abstencions.

La norma cobrirà totes les transaccions que s’executin des de carteres públiques –com ara serveis financers, entitats de negoci o altres intermediaris– , així com qualsevol acta superior als 1.000 euros portada a terme des d’una cartera privada, sempre que aquesta interactuï amb mitjancers com ara assessors d’inversió en criptoactius o altres oferents de serveis homologables. Deixa fora qualsevol transacció de persona a persona, és a dir, entre usuaris privats; així com aquelles que executi una empresa prestadora de serveis sempre que es representi a si mateixa, i no a un client.

L’eurodiputat dels comuns i els Verds europeus, Ernest Urtasun / EP

Defensa mediambiental

El Parlament ha adreçat també una de les reserves que els crítics amb el sector dels criptoactius sostenen per rebutjar-lo: el profund impacte mediambiental del seu minat, gestió i transferència. En aquest sentit, la cambra ha passat una segona norma amb l’objectiu d’assegurar l’encaix mediambiental d’aquestes monedes. Així, Europa cobreix un punt cec a la regulació del sector financer, en tant que tapa els forats que “no regulaven les legislacions existents”. Les dues regulacions, asseguren des de la cambra, “donarà suport a la integritat del mercat i l’estabilitat financera mitjançant la regulació de l’oferta de criptoactiu”.

Suports diversos

Europarlamentaris de grups de tot l’espectre polític han mostrat la seva satisfacció pel suport a la regulació dels criptoactius. El representant dels comuns a Brussel·les i membre del grup dels verds Ernest Urtasun ha celebrat la capacitat d’aquesta regulació de frenar els “actuals fluxos il·lícits de criptoactius”, que es mouen “ràpidament” per tots els mercats del planeta. El reglament subratlla, “tanca un forat al marc de treball de la Unió Europea” amb una “ambiciosa” regla de viatges per als actius digitals. Per la seva banda, el membre del Partit Popular Europeu Stefan Berger assegura que l’acord “posa la Unió Europea al capdavant de l’economia de tokens amb 10.000 criptoactius diferents”.