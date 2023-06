La reusenca Etecnic porta a Regne Unit la seva gestió de carregadors

La firma catalana etecnic aplicarà el seu software de gestió de punts de recàrrega a 500 electrolineres del Regne Unit. L’empresa, amb seu central a Reus, ha dissenyat una plataforma per a la companyia britànica PlusCharge –operadora de carregadors per al vehicle elèctric– per optimitzar l’operació de la seva infraestructura.

Des del software desenvolupat per la catalana, l’operadora del carregador pot gestionar des del cobrament dels serveis de recàrrega fins al manteniment de l’estació, passant per qüestions com la teleassistència o l’atenció al client, de forma centralitzada en un sol programari. Així, PlusCharge farà servir el sistema EVCharge al conjunt de la seva xarxa britànica, i fonamenta l’estàtus d’etecnic com una de les grans companyies al sector de la gestió de carregadors en carretera a l’Estat espanyol.

Si bé etecnic s’especialitza en el desenvolupament i manteniment de programari de gestió d’aquesta mena de carregadors, ofereix serveis integrals per al sector del vehicle elèctric. Així, a banda de programari operatiu per a empreses o institucions operadores –amb aplicacions mòbil dirigides als usuaris finals– la reusenca ofereix serveis de consultoria estratègica en l’àmbit de l’electromobilitat, i destaca també com a instal·ladora i gestora de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics.

Un carregador d’Etecnic / Acció

Un país “madur”

Ni Catalunya ni l’Estat espanyol són encara líders a Europa pel que fa a la instal·lació de la infraestructura necessària per a la transició al vehicle elèctric. Les grans ciutats del Regne Unit marquen en molts sentits el ritme continental de l’electrificació del parc mòbil, el que explica el focus que etecnic ha posat en el mercat britànic. “És un país madur pel que fa a la mobilitat elèctrica”, explica el CEO de la companyia Jorge Ríos. Si bé la reusenca ja té presència a Portugal, Polònia o diversos entorns de l’Amèrica Llatina, la consolidació del cotxe elèctric a les illes britàniques fa imprescindible “ampliar la presència en aquest mercat per continuar-hi creixent”.

L’operació anglesa s’afegeix a més d’una dècada d’activitat com a part de la maquinària de l’electrificació del parc mòbil des de Catalunya. Com celebra el mateix Ríos, etecnic s’ha consolidat com “el tercer operador i la primera pime que ofereix aquesta mena de serveis de mobilitat elèctrica a tot l’Estat”. Es tracta de l’únic “gestor lliure” de programari per a punts de recàrrega –una gestió essencial per fer més eficient el procediment d’instal·lació per a les instal·ladores–. Amb tot, el programari EVCharge ja es troba en més de 2.700 punts de recàrrega a tots els mercats on etecnic té presència.

Creixement sostingut

Aquesta mena d’operacions han portat etecnic a estabilitzar el seu model de negoci en xifres a l’alça. Amb una plantilla de 45 treballadors i especialitzats en la mobilitat elèctrica des de l’any 2015, la companyia dirigda per Ríos va facturar quatre milions d’euros el 2022, un creixement interanual del 73%; i esperen arribar als sis a tancament del 2023.