L’estat ignora Catalunya per col·locar-hi les agències de la IA i espacial

Catalunya no acollirà ni l’agència espacial ni l’agència de la intel·ligència artificial espanyoles. Així ho ha anunciat aquest matí el govern espanyol, que ha enviat la primera a Sevilla i la segona a la Corunya. Segons la ministra de Política Territorial i portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, totes dues ciutats han estat escollides de forma unànime. Cal recordar que aquestes dues noves agències estan dins del procés del govern espanyol de descentralitzar l’Estat per lluitar contra la despoblació.

Pel que fa al cas de l’emplaçament de la nova seu de l’Agència Espacial Espanyola, que finalment s’ha quedat Sevilla, mesos enrere el govern espanyol ja va disposar una sèrie criteris. Entre els requisits s’incloïa estar a menys d’una hora d’un aeroport internacional amb connexions a Amsterdam, Roma, Frankfurt, Praga i Tolosa, que són les destinacions estrangeres que amb més freqüència es visitaran en els viatges de treball del personal de l’agència. Ara bé, el que ha decantat la balança, segons la ministra ha estat la seu presentada per Sevilla, valorada en 6,7 milions d’euros i cedida a l’Agència sense cap cost.

Pel que fa a les connexions, avaluades per l’executiu espanyol, es considera que Sevilla presenta també una bona xarxa internacional aèria, AVE i terrestres, una àmplia i variada oferta hotelera, així com un conjunt sòlid d’informes d’impacte, sinergies i mercat immobiliari. Així mateix, destaquen la importància de l’entorn de recerca i empresarial en l’àrea aeroespacial. Isabel Rodríguez també ha reivindicat que l’elecció de Sevilla contribuirà a reforçar la capacitat de la regió sud d’Espanya per a “atreure talent, inversions i crear nous focus de creixement social i econòmic”.

Cal recordar, però, que el govern espanyol ha decidit enviar aquesta agència a Sevilla la mateixa setmana que Catalunya enviarà a l’espai el seu segon nanosatèl·lit, el Menut, que es dedicarà a l’observació de la terra. A més, és l’únic territori que ha apostat fortament per aquest nou sector enviant els seus propis satèl·lits. Les altres candidatures eren més de 20 entre les quals destaquen les de Ciudad Real, Lleó, Palència, Elx, l’Hospitalet de Llobregat, Galícia, Terol, Tres Cantos o Zamudio.

La intel·ligència artificial, a la Corunya

Quant a la seu de la intel·ligència artificial, la Corunya s’ha imposat a una molt menor llista de candidatures entre les quals destaquen Granada, Alacant, Barcelona, Guadalajara, Palma, o Saragossa. Amb aquest moviment el govern espanyol busca que Galícia es converteixi en un “pol d’atracció i retenció de talent, de treball qualificat, contribuint a lluitar contra el fenomen de la despoblació i generant ocupació directa i indirecta”, és a dir que no és un ecosistema madur i encara s’ha de desenvolupar, fet que, per exemple, a Catalunya ja fa anys que s’ha donat.

Per a aquesta elecció el govern espanyol també s’ha centrat en els centres de recerca de les universitats gallegues, que recentment han posat en marxa projectes de caràcter internacional i per la forta relació entre recerca i empresa, basada en la presència d’empreses tractores que incorporen la intel·ligència artificial als seus processos productius, segons apunta la Moncloa. A més, l’Executiu defensa que un dels factors que ha tingut en compte ha estat que aquesta ubicació pot generar un major impuls a l’Euroregió Galícia-Nord de Portugal, afavorint una major i millor cooperació transfronterera, “permetent la creació d’un hub de talent ibèric per a atreure i retenir talent investigador en intel·ligència artificial”.