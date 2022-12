Empresàries barcelonines reivindiquen la importància del lideratge femení

El lideratge femení continua sent una assignatura pendent a Europa, però també -en més petita escala- a Catalunya. Encara hi ha una gran reticència a veure amb bons ulls equips directius dirigits i liderats per dones. Un estudi de l’agència per a la competitivitat de l’empresa del departament d’Empresa i Treball, Acció, situa Catalunya com el segon país de tota la Unió Europea amb més dones en equips fundadors o directius de start-ups, però aquesta posició només implica que menys del 20% de les empreses emergents catalanes tenen dones en els equips directius. És per això que l’educació i la reactivitat són necessàries per fer que més dones puguin pujar a llocs de poder, però també tinguin les mateixes facilitats que els homes per emprendre.

En el marc de la segona jornada del Tech Spirit, el congrés barceloní de tecnologia, dues fundadores han explicat la seva experiència en el món laboral i, altra vegada, han reiterat la necessitat de continuar construint un ambient favorable per la transició tecnològica que també ha d’estar liderada per dones. I és que, a Catalunya, les dones emprenedores en el sector tecnològic només ocupen el 13,5% del total de totes les empreses emergents i la figura de la dona en el sector només es veu en un 25% dels casos.

Una de les companyies catalanes que ha reivindicat el paper de les dones en els equips directius és Vottun, originària de Sant Cugat del Vallès. Segons ha explicat Marta Vallés, cofundadora de la companyia, és una plataforma per crear solucions amb tecnologia Blockchain: “Hem fet el WordPress del Web3”, ha dit. I és que, segons Vallés, faciliten a les empreses el camí cap a la transformació digital, desenvolupant “solucions úniques, específiques i innovadores que els aportin valor”. Roka Furadada, ha estat la segona empresa entrevistada. Fundada a Barcelona el 2019 i la seva missió és “reduir la incidència del càncer de pell i altres malalties de la pell relacionades amb la radiació UV a través de la recerca, el desenvolupament, la producció i la venda d’ingredients actius altament eficients, amb un baix impacte toxicològic i ambiental”, ha descrit Judit Camargo, fundadora i directora general de la companyia.

Finançament i equitat, els reptes de les dones emprenedores

Un dels principals reptes que es troben les dones a l’hora de constituir una empresa és la recerca de finançament. No és cap secret que el sector tecnològic encara té molta més presència d’homes que de dones i, per tant, les competicions no acaben de ser equitatives. Des del sector públic, però, ja s’estan obrint concursos només per dones emprenedores, una iniciativa que segons les dues empresàries obre la porta al fet que les mateixes dones puguin optar al finançament. “De vegades falta molt d’aprenentatge en el sector“, ha reconegut Camargo qui també ha afegit que les competicions només per a dones “han de continuar vigents”.

D’altra banda, també s’ha parlat de l’equitat en el sector i la diversitat de perfils professionals que a poc a poc està apareixent. Com que és un sector amb innovació constant és molt fàcil que es creïn nous perfils professionals. Aquestes noves posicions que defensen les empresàries catalanes també han d’estar ocupades per dones. “La diversitat de perfils i els referents són molt importants”, ha assegurat la fundadora de Roka Furadada. Tot i això, Vallés ha lamentat que el sector tecnològic encara està liderat per homes i que aquests perfils professionals femenins són molt difícils de trobar: “Si tu vas a una facultat d’informàtica, la majoria encara són homes“. Però, per buscar-li la part positiva, la cofundadora de Vottun també ha remarcat que “ser poques dones és un fet diferencial que pot ser positiu en el moment de demanar finançament” i ha afegit que “les convocatòries públiques ja premien els equips diversos”.

Iniciatives de formació per a dones

L’equitat i el lideratge femení han format part activament del congrés Tech Spirit, donant molta veu a les dones directives i emprenedores. Tot i ser un sector on encara falta molt lideratge de dones s’ha pogut parlar amb total llibertat de les iniciatives que s’estan muntant perquè la situació faci un gir esperat. Una de les iniciatives que ja s’ha posat en marxa l’ha explicat Carlota Pi, cofundadora d’Holaluz, durant la seva conferència per parlar del sector de l’energia sostenible. Pi ha comentat com ja han començat un programa de formació per a dones, per tal de donar-los les eines per treballar en la seva companyia i poder aconseguir sous més dignes. “Tenim dones en equips que estan obtenint millors sous dels quals es podien imaginar en les seves altres feines”, ha assegurat l’empresària.

D’aquesta manera, Pi ha demostrat el que altres directives proposaven que consisteix a ampliar el sector tecnològic a totes les professions. I és que tal com comentava Vallés, “és necessari buscar perfils no només tecnològics sinó formar-los perquè tinguin cabuda en el sector”. En aquest context, la cofundadora d’Holaluz ha recordat que van obrir un curs de formació per a dones que netejaven cases i les van formar per ser operàries i muntar les seves taules sostenibles. “Encara rebo trucades d’agraïment per l’oportunitat de formar part de la iniciativa”, ha somrigut Pi.

Amb tot, el Tech Spirit a tancat la seva última jornada amb un missatge clau: abraçar la transició tecnològica. Amb aquest com a prioritat principal, les empresàries del sector han recordat la necessitat de continuar lluitant per tenir dones en els equips directius, aconseguir més finançament i arribar a l’equitat. Així doncs, tant Vallés com Camargo han reivindicat el paper de les dones en la tecnologia i han assegurat que “cal visibilitzar els perfils professionals de lideratge femení”. Perquè tal com reclamen les empresàries calen referents i si no n’hi ha, s’han de construir.