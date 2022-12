El DFactory rep el premi al Millor Centre Tecnològic 2022

L’ecosistema DFactory, creat i gestionat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha rebut el premi al Millor Centre Tecnològic que ha atorgat el diari La Razón en la seva edició de 2022. Pere Navarro, delegat Especial de l’Estat en el CZFB, va rebre aquest guardó que busca destacar la labor que es realitza en el DFactory per al foment d’ocupació i el teixit econòmic de Barcelona i la seva regió metropolitana. En aquesta segona edició, que va tenir lloc aquest dilluns en la seu de Foment del Treball a Barcelona, el mitjà de Grup Planeta va tornar a premiar la trajectòria de 24 destacats professionals, entitats i empreses que són clau al nostre país per la seva aportació a l’economia i el món empresarial i laboral del nostre país.

Pere Navarro, delegat especial de l’Estat en el CZFB, va assegurar que “el reconeixement al projecte del DFactory no és més que la confirmació d’un treball que va en la direcció correcta. La nostra proposta, com a institució pública, és la d’apostar per l’entesa amb diferents companyies capdavanteres de la indústria 4.0 per a obtenir un creixement del teixit empresarial i laboral de la regió i, per què no, del país, per a mostrar-nos com l’ecosistema més avançat del sud d’Europa”.

El DFactory Barcelona s’ha convertit en un important referent per al sud d’Europa en els avanços digitals més disruptius, coneixent-se com la fàbrica del futur. El centre, sostenible i singular, es caracteritza per contribuir a l’impuls de la transformació del marc productiu espanyol i per recolzar a les empreses durant el seu procés de digitalització, per la qual cosa promou la creació d’un ecosistema per a atreure talent, tecnologia i inversió. El CZFB ha aconseguit establir un ecosistema amb projectes capdavanters en el terreny de la impressió 3D, robòtica, ciberseguretat, blockchain, intel·ligència artificial, IoT o fotònica. El DFactory Barcelona compta amb unes instal·lacions de fins a 17.000 m² en quatre plantes amb espais oberts, diàfans i digitals. De fet, en la seva curta trajectòria, el DFactory ja disposa d’una ocupació del 65%, amb més de 30 companyies i 500 persones treballant en un edifici únic.

A més, durant l’acte la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, va lliurar el premi a la Sostenibilitat a una empresa que forma part de l’ecosistema del DFactory Barcelona, SioCast. Aquesta companyia, que ja opera en mercats internacionals, està especialitzada en la fabricació de cautxú de silicona i desenvolupa una innovadora tecnologia d’emmotllament per injecció.

Algunes de les companyies que formen part de l’ecosistema són HP, Picvisa, E-Milers Company, NTT Data, On Robot, Alisys, Windforce, Leitat, AsorCAD, Mastertec 3D, Robotnik, Imhoit, VDMHealth, Nexiona, Girbau, Innovae, Dow Chemical, SiOCAST, Dassault Systèmes, Amphos21, ABB o Kuka. A més, recentment s’ha incorporat l’ICIL LAB, destacat projecte d’innovació en la formació de capacitació a professionals de la logística mitjançant l’ús de noves tecnologies que el sector ha d’afrontar a partir d’eines de simulació, gamificació i virtualització (metavers).