La digitalització del sector salut permetria estalviar 3.000 milions l’any

El sector de la salut és un dels més importants en l’ecosistema emprenedor català. La pandèmia posar en el focus mediàtic les mancances del sistema sanitari i en aquest aspecte, les organitzacions i empreses privades van fer un pas endavant per intentar buscar la solució més ràpida abans del col·lapse complet de la salut. La digitalització és la solució imprescindible per salvar el sistema sanitari. Un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona encarregat pel Barcelona Health Hub eleva la salut digital a la màxima potència i reconeix que no només podria generar un estalvi de 3.000 milions d’euros l’any, sinó que salvaria al voltant de 6.700 vides anuals.

L’estudi que han presentat les dues entitats aquest dimecres, estima l’impacte de vuit tecnologies d’intel·ligència artificial (monitoratge, robòtica o wearables, per exemple) aplicades al sector salut. Carme Poveda, directora d’anàlisi econòmica de la Cambra ha assegurat que l’informe dona moltes pistes sobre com podria ser la salut del futur i, sobretot, quines millores sobre la vida de les persones podria tenir. En concret els resultats obtinguts a Catalunya han estat la capacitat de salvar unes 6.700 vides anuals, estalviar al voltant de 3.000 milions d’euros a l’any (equivalent a l’1,4% del PIB de Catalunya del 2021), i alliberar al voltant de 30 milions d’hores anuals de professionals sanitaris. Aquesta última és l’equivalent a 8.300 professionals més de salut a temps complet o el 2% de les hores treballades pels professionals a Catalunya.

Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona Health Hub / Mireia Comas

Pel que fa a les dades més generals, Poveda ha explicat que aquestes es complirien a curt termini, però que més a mitjà termini, la digitalització és una de les vies més importants que té el sistema sanitari per augmentar la seva productivitat i que, per aquesta via, també s’estaria aconseguint millorar els estàndards de nivell de vida mesurats en termes de PIB per càpita.

La innovació tecnològica, una despesa necessària

A Catalunya la despesa en innovació tecnològica la recerca al sector farmacèutic i sanitari que realitzen el conjunt d’agents (empreses, administració pública i universitats) ha estat de 1.134 milions d’euros el 2021. Com a resultat d’aquesta inversió, s’ha generat un valor afegit brut (VAB) de 1.208 milions d’euros el 2021, que equival al 0,5% del PIB de Catalunya, i 17.343 llocs de treball (0,5% de l’ocupació catalana).

Però, aquest informe de la Cambra de Comerç de Barcelona parla sobretot de la digitalització en la teleconsulta un camp on hi ha un gran potencial de millora, sobretot en l’atenció primària pública mèdica i d’infermeria. D’aquesta manera, les conclusions asseguren que evitaria desplaçaments, major temps per a usos productius, equitat territorial i sostenibilitat mediambiental. En altres paraules i en termes d’estalvi, s’aconseguiria un total de 452 milions d’euros, el que equival al 0,19% del PIB de Catalunya.

De fet -ha continuat Poveda- si la teleconsulta hagués representat al voltant del 60% del total de les consultes realitzades en el camp de la medicina i la infermeria, l’estalvi potencial per al sector públic el 2021 hauria estat de 110 milions d’euros (6,1% de la despesa pública en atenció primària), un 21% més que l’estalvi generat el 2021 (91 milions d’euros).