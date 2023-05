El DFactory es consolida com el centre de la indústria 4.0 del sud d’Europa

El DFactory Barcelona és el principal node d’indústria 4.0 del sud d’Europa. El principal objectiu d’aquestes instal·lacions situades al Consorci de la Zona Franca és generar sinergies de col·laboració amb totes les empreses que han nascut per revolucionar la indústria. L’ambició principal de l’espai és acollir tota la innovació de les companyies catalanes i estrangeres per convertir Barcelona en el centre del canvi tecnològic del sud d’Europa i un dels més importants del món. Amb un edifici de 17.000 metres quadrats, quatre plantes i 2.000 tones d’acer, el DFactory és la fàbrica d’empreses amb projectes molt diversos. De fet, dins de l’edifici es reuneixen start-ups de tecnologies capdavanteres com la robòtica, la sensòria o la intel·ligència artificial.

Actualment, més d’una trentena d’empreses ja s’han instal·lat a l’edició de la Zona Franca i això implica que més de cinc centenars de persones treballen en aquestes instal·lacions. Tant ha estat el revolt que ha causat aquesta iniciativa en el món de la tecnologia que empreses de fora de Catalunya també han decidit venir al DFactory a instal·lar-hi part del seu equip de disseny de productes, és el cas d’HP. Tot i això, la gran majoria de les empreses de l’espai són companyies emergents que troben en aquest espai el lloc ideal per crear vincles i sinergies amb altres start-ups. De fet, un dels principals avantatges que remarquen totes les empreses que hi treballen és la facilitat que dona l’espai a crear contactes i col·laboracions entre companyies. Des del TOT Economia hem pogut parlar amb les cinc noves incorporacions de l’equip qui han coincidit en assegurar que la imatge que transmet el DFactory a l’estranger cada vegada és més bona.

Hubmaster, la nova era de robots treballadors

Els robots cada vegada es troben més en la vida quotidiana de les persones. L’automatització de processos ja és una realitat i moltes empreses s’han enfocat a crear aquestes noves màquines que faciliten la feina als humans. Una d’elles és Hubmaster, una companyia catalana que ha creat el robot perfecte pels magatzems grans. “Treballem amb tota classe d’empreses i de tots els sectors”, explica Mario Sánchez, director comercial de l’empresa. Actualment, tenen més d’una trentena de treballadors i aproximadament una desena de projectes en marxa que van des de companyies automobilístiques a químiques.

La seva entrada al DFactory és a causa de la necessitat i l’interès que té la companyia d’integrar-se en un ecosistema del seu sector és a dir, compartir l’espai amb diferents empreses del gremi, com per exemple, robòtica, software o impressió 3D. “L’objectiu principal són les sinergies”, explica Sánchez que afegeix que gràcies a l’ecosistema que s’ha creat aquest espai del Consorci de la Zona Franca, “dona molt bona imatge al mercat exterior”.

Amphos 21, el conseller de la nova tecnologia

Amphos21 és una consultoria científica i tècnica que aporta solucions innovadores i d’alt valor afegit a problemes mediambientals, sobretot en el sector de l’aigua. Aquesta empresa catalana, a més, té una divisió de producte que ha estat capaç de desenvolupar un software propi amb intel·ligència artificial que els permet oferir solucions de digitalització en tot el cicle de l’aigua, segons explica Ester Vilanova, directora de solucions digitals de la companyia.

Estar al DFactory, explica Vilanova, els permet estar en contacte amb una gran quantitat d’empreses tecnològiques punteres que, de retruc, també els aporten possibles sinergies per seguir millorant constantment el seu producte. De fet, Vilanova també afegeix que el fet d’estar al DFactory els ha permès diferenciar la divisió de consultoria i la d’innovació, que els permet ser molt més eficients a l’hora de treballar per oferir cada cop noves i millors solucions digitals.

Witeklab, els sensors catalans de IoT

La connectivitat ha arribat a un nou nivell i amb aquesta evolució han nascut empreses que busquen la manera de facilitar processos a través d’aquesta nova era de l’Internet de les Coses. Una d’elles és la catalana Witeklab que desenvolupa solucions tecnològiques en els camps de les telecomunicacions, l’electrònica i els sistemes informàtics integrats, inspirats en l’IoT, la indústria 4.0 i les ciutats intel·ligents. “La nostra missió és convertir el coneixement i la innovació diària en solucions que simplifiquin i facin més fàcils els processos industrials”, reconeix Manel Torrentallé, CEO de la companyia. Amb un equip de set persones i la col·laboració de diferents universitats, l’empresa té oberts quatre projectes en diferents àmbits, des del regadiu fins a la detecció de la corrosió.

La idea d’entrar a treballar en unes instal·lacions com les que pot oferir el DFactory els va agradar des del moment que van conèixer l’espai. “Vam veure que era un espai ideal per a treballar en els nostres projectes”, explica el CEO de Witeklab. A més, com totes les altres companyies amb les quals comparteix espai, reconeix que hi ha una gran voluntat de conèixer altres iniciatives, el que provoca sinergies. “Amb els nous contactes hem aconseguit millorar processos”, afegeix Torrentallé.

Ariño Douglas, la següent generació de ferrocarrils

Ariño Douglass, per la seva part, és una companyia dedicada al disseny, fabricació i comercialització de vidre transformat. El seu model de negoci es dirigeix principalment a l’arquitectura i al sector ferroviari. Per tal de seguir millorant dia a dia la companyia catalana està en contínua recerca i desenvolupant noves tecnologies per incorporar les últimes solucions disponibles als seus productes.

Ariño destaca en el disseny de ferrocarrils, metros i tramvies, l’enginyeria de l’interior dels vagons i la construcció de maquetes a grandària real per a la validació de l’ergonomia, elements interiors, zona de PMR i volums. Estar presents a l’ecosistema del DFactory els permet mantenir la seva aposta per perseguir la col·laboració entre entitats. De fet, des de la seva fundació ja han participat en diferents projectes de recerca juntament amb diferents entitats i institucions.

Stratasys, la impressió 3D per a tots els públics

Stratasys està liderant el canvi mundial cap a la fabricació additiva amb innovadores solucions d’impressió 3D per a diversos sectors com l’aeroespacial, l’automoció, els productes de consum o el sanitari. Excelencia Tech és la distribuïdora d’aquesta multinacional a l’estat espanyol i opera des del DFactory. Amb una plantilla de gairebé una vintena de treballadors, tenen productes, solucions i projectes pioners, com per exemple les solucions en el sector Mèdic amb els materials i el programari es combinen per a crear models d’aplicacions clíniques en 3D d’anatomia humana que imiten l’os i el teixit amb un realisme que es pot veure i sentir. “Volem continuar innovant en l’àmbit mèdic, sobretot en cirurgia i dental”, explica Neus Llagostera, directora de màrqueting i comunicació de la companyia qui afegeix que també volen començar a treballar en “el sector de la producció massiva d’impressores 3D”.

La companyia va aterrar a les instal·lacions del DFactory el mes de març i asseguren que ha estat una decisió molt celebrada, ja que trobar-se en el centre de la innovació del gremi és molt positiu pel creixement de la companyia. A més, Llagostera reconeix que és una bona inversió, ja que hi ha moltes ganes de convertir-se en “el punt de referència de la indústria 4.0 a Catalunya, Espanya i el sud d’Europa”.