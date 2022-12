La danesa IO Interactive crearà 150 nous llocs de treball a Barcelona

L’empresa de videojocs danesa IO Interactive crearà 150 nous llocs de treball en els pròxims quatre anys a Barcelona. Ho han anunciat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, i l’Studio Head de la companyia a Barcelona, Eduard López Plans, després de mantenir una reunió de treball aquest dimecres al matí. Aquests nous llocs de treball arribaran gràcies al projecte de creixement de l’estudi que té l’empresa a Barcelona Per aquest projecte de creixement, obertes fa un any i mig i amb una superfície de 2.400 m2, IO Interactive ha comptat amb el suport d’ACCIÓ.

Segons el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, “Barcelona ja és un referent a escala europea per al sector dels videojocs”. en aquesta línia, el conseller també ha assegurat que des del Govern es vol seguir reforçant aquest posicionament com un centre potent que atrau projectes d’inversió estrangera. El titular d’Empresa ha explicat que “dades d’ACCIÓ constaten que Catalunya és la primera regió de la Unió Europea en captació d’inversió estrangera del sector dels videojocs en els darrers cinc anys, amb una vintena de projectes que han permès crear mil llocs de treball”. “Oferim talent, creativitat i innovació, i també les infraestructures necessàries perquè les empreses de videojocs aterrin al nostre país”, ha afegit Torrent.

El conseller d’Empresa, Roger Torrent, durant una reunió amb IO Interactive / ACN

Barcelona, el paradigma per atreure talent

Per la seva banda, l’Studio Head d’IO Interactive, Eduard López, ha explicat que “Barcelona reuneix totes les condicions adequades per atraure talent“, ja que a Catalunya hi ha professionals formats en l’àmbit dels videojocs i és una ubicació atractiva per atraure treballadors d’arreu del món. A més, “la cultura catalana encaixa molt bé amb la forma de treballar de Dinamarca”. López ha subratllat que l’empresa ha apostat per Catalunya “amb la intenció de col·laborar i fer créixer l’ecosistema local de videojocs”.

Cal apuntar també que en el marc d’aquest pla de creixement, la companyia contractarà programadors, artistes, animadors, dissenyadors de joc i de so per desenvolupar videojocs des de Barcelona en col·laboració amb els estudis de l’empresa a Copenhaguen i Malmö.

Fins ara, des de la capital catalana IO Interactive ha creat videojocs de gran pressupost com els de la saga Hitman. Es tracta de produccions anomenades AAA, una categoria que fa referència als videojocs amb més categoria a la indústria per a consoles i ordinadors que tenen una qualitat gràfica, jugabilitat, so, guió i extensió més elevada, que acostumen a tenir continuïtat a través de sagues i sovint s’adapten en format de pel·lícules o sèries. Ara, l’estudi també ha començat a treballar en el desenvolupament del primer videojoc de ‘James Bond’ dels darrers quinze anys.

Catalunya, la capital dels videojocs a Europa

Segons un estudi d’ACCIÓ, Catalunya és la primera regió de la Unió Europea en captació d’inversió estrangera del sector dels videojocs. En concret, Catalunya ha captat en els últims cinc anys 20 nous projectes d’inversió estrangera d’estudis de videojocs internacionals, que han suposat una inversió propera als 120 milions d’euros i la creació de gairebé 900 llocs de treball. Els principals països inversors en aquest període (2017-2021) han estat els Estats Units, França, Suècia i Corea del Sud.

D’aquesta manera, Catalunya ha atret el 12,2% de la inversió estrangera destinada a tota la Unió Europea aquest quinquenni, i se situa com la primera regió de la UE tant per nombre de projectes com per volum d’inversió en l’àmbit dels videojocs, per davant de la regió d’Amsterdam, Irlanda, Suècia i les regions de Bordeus i París, de França. Al mateix temps, Catalunya és la segona regió de la UE pel que fa al nombre de llocs de treball creats amb aquests projectes d’inversió estrangera.