Cop a Espanya per la manca d’estratègia en la transició al cotxe elèctric

El Tribunal de Comptes de la Unió Europea ha inclòs Espanya entre els països membres que encara no han estat capaços de desenvolupar una “estratègia específica” per a la transició al vehicle elèctric. Segons els auditoris comunitaris, l’Estat, juntament amb França i Polònia, no haurien desenvolupat encara fulls de ruta “coherents” per complir els objectius de Brussel·les envers la descarbonització del sector de l’automòbil. Les autoritats continentals confirmen així les crítiques del sector cap a les administracions pel que fa a l’assoliment dels horitzons marcats per la Comissió Europea.

Per contra, el Tribunal lloa la tasca de les administracions alemanyes i sueques, que compten des de fa cinc i tres anys respectivament amb fulls de ruta per arribar al 2035 en condicions per complir amb les demandes de l’executiu comunitari. Segons els auditors, les estratègies dels dos països “es basen en les aportacions de les parts interessades del sector, la indústria i l’àmbit de la investigació” –un altre punt en què l’Estat mostra importants mancances, com va demostrar la munió de problemes amb què es va trobar la primera edició del Perte del cotxe elèctric–.

El president de Seat i Cupra i de la patronal sectorial Anfac, Wayne Griffiths / ACN

No hi ha bateries

Més enllà de les estratègies específiques de cada país membre, el Tribunal de Comptes alerta que el conjunt del plantejament de Brussel·les pot trobar-se amb un escull difícilment franquejable: la manca de bateries. Segons els auditoris, les autoritats comunitàries no estan fent prou per augmentar la producció de cèl·lules d’emmagatzematge d’origen local, el que podria “retardar la prohibició dels vehicles de combustió” que la Comissió vol implementar l’any 2035. L’organisme presidit per Ursula Von der Leyen, asseguren, “no estableix els corresponents objectius quantificats i acotats en el temps” per arribar a la pròxima dècada en les condicions adients per fabricar en massa vehicles elèctrics europeus.

De dependència en dependència

Si bé l’electrificació –no només de la mobilitat– forma part del camí cap a l’horitzó de l’autonomia estratègia europea, el Tribunal de Comptes avisa que el coll d’ampolla productiu que pot provocar la falta de bateries pot ser, de fet, una font de “dependència externa”. Segons els auditors, al ritme de fabricació actual, la Unió dependrà “en gran manera de bateries i vehicles elèctrics importats, en detriment de la seva indústria d’automoció i mà d’obra”.

Si bé la Xina està prenent un important protagonisme en el mercat global del cotxe elèctric, l’organisme apunta als Estats Units, que ofereixen “enormes incentius” al teixit industrial de la mobilitat mitjançant bonificacions, ajudes i altres mesures fiscals. En aquest sentit, lamenten que la Comissió no tingui la “visó general de suport públic” necessària per impulsar la indústria de les bateries, tot i els milers de milions d’euros injectats al sector d’ençà del 2014.