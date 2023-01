Colt serà el primer client terrestre de la Barcelona Cable Landing Station

La Barcleona Cable Landing Station (CLS) ja té el seu primer client terrestre. Es tracta de Colt Technology Services, una empresa especialitzada en fibra òptica i serveis de xarxa i veu de gran amplada de banda que opera a més de 220 ciutats de 30 països i connecta més de 1.000 centres de dades i més de 31.000 edificis. A més de connectar-se a la Barcleona CLS, aquesta empresa també donarà un servei d’interconnexió de centre dades des de l’estació. A més cal destacar que amb la incorporació de Colt, el centre d’aterratge de Barcelona amplia el negoci de les rutes submarines que ja va arrencar amb l’acollida del cable 2Africa, on participa la matriu de Facebook, Meta.

En el cas de la península Ibèrica, Colt ha desplegat una xarxa de fibra òptica, nodes i connexió a data centers a ciutats com Lisboa, Bilbao, Madrid i Barcelona i a Catalunya, compta amb una xarxa de 13 punts de connexió a centres de dades. De fet, des de la mateixa empresa asseguen que arriben a Barcelona “amb l’objectiu d’evitar la saturació a Europa” i consideren que “la península ha esdevingut un enclavament imprescindible per diversificar la connectivitat” ha assegurat Christian Schmidt, Network Expansion Manager de Colt per a Espanya.

Amb l’arribada a la CLS, Colt podrà oferir serveis com els d’interconnexió de centres de dades, intercanviador de trànsit entre xarxes o fibra fosca, que són circuits no actius que permeten ampliar la capacitat dels clients moments de necessitat. Per a Barcelona CLS, és important comptar amb Colt per arribar al mercat corporatiu i satisfer les necessitats de les empreses relacionades amb serveis al núvol.

D’altra banda, Colt permetrà a l’estació de Sant Adrià connectar-se als grans hubs digitals d’Europa com París, Londres o Frankfurt i proporcionarà una ruta exprés terrestre a altres estacions d’aterratge de cables regionals clau com Lisboa, Bilbao i Marsella, instal·lant nous cables submarins i capacitat als Estats Units, Àfrica, Orient Mitjà i Àsia.