Catalunya anuncia un projecte industrial de microxips de 300 milions

Catalunya té sobre la taula una proposta per acollir una planta de fabricació de prototips de microxips que requereix una inversió de 300 milions d’euros, segons ha anunciat aquest dimarts al Cercle d’Economia el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La iniciativa, el promotor de la qual no s’ha revelat, s’instal·laria al costat del Sincrotró Alba, a Cerdanyola del Vallès, i es podria finançar a través dels fons del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) de semiconductors que compta amb 12.750 milions d’euros del Ministeri de Ciència i Tecnologia procedents dels fons Next Generation de la Unió Europea.

“Catalunya té l’ambició de jugar un paper protagonista en la imprescindible reindustrialització europea”, ha dit Aragonès, ja que la nova planta permetria provar nous prototips de semiconductors al país, que està decidit a convertir-se en una de les regions europees clau per a l’impuls de la indústria europea de microxips. Fonts del Govern ha explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que la fàbrica és “crítica” per reforçar l’ecosistema de xips de Catalunya. El projecte està llest i els terrenys, localitzats. Ara només falta la llum verda del govern espanyol, que ja té el projecte i que és qui ha d’aprovar el seu finançament amb fons europeus.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola / Cercle d’Economia

La gran batalla per atraure inversions de semiconductors

La producció de semiconductors és una de les grans apostes de la Comissió Europea per evitar la dependència d’altres superpotències com la Xina o els Estats Units. Els plans de Brussel·les han obert una autèntica batalla econòmica entre els principals països de la UE per atraure inversions milionàries per instal·lar fàbriques d’última generació. A Catalunya, on ja hi ha centres de desenvolupament de semiconductors com els d’Intel o Cisco, l’aposta gira al voltant del Barcelona Supercomputing Center, però actualment ja hi ha gairebé 90 empreses del sector, que també compta amb 3.700 persones en projectes d’investigació.

L’aposta de Catalunya per la indústria dels semiconductors s’emmarca en una estratègia més àmplia per impulsar un creixement econòmic basat en sectors estratègics i d’alt valor afegit que permetin revertir la “terciarització” que ha patit el país en els últims anys. Un exemple és la planta de components de bateries que la sud-coreana Iljin Materials construirà a Mont-roig del Camp (Baix Camp) amb una inversió de 600 milions d’euros. La planta fabricarà elecfoil, un component bàsic per a les bateries dels cotxes elèctrics.