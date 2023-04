La catalana Sateliot llança el seu segon satèl·lit a l’espai

Compte enrere pel llançament a l’espai del segon satèl·lit de l’empresa catalana Sateliot. Tal com ha anunciat la mateixa start-up, després de mesos de molta feina i diversos retards, han rebut llum verda perquè es pugui efectuar l’enlairament d’aquest aparell al qual han anomenat ‘Sateliot_0 “The Groundbreaker”‘. Així, la data marcada és aquest dimarts, 11 d’abril, i el satèl·lit aixecarà el vol a les 8.44 hores. L’esdeveniment es podrà seguir de manera telemàtica a través del canal de YouTube de Sateliot amb una retransmissió en directe que començarà mitja hora abans, a les 8.15 hores. Es tracta del primer dels cinc llançaments que l’empresa catalana vol dur a terme durant aquest any 2023 i ho fa de la mà SpaceX, propietat del magnat i també propietari de Tesla i Twitter, Elon Musk.

L’empresa catalana Sateliot anuncia el llançament del seu segon satèl·lit a l’espai que es podrà seguir en directe per YouTube / ACN

Sateliot ha comunicat que, com el llançament es produeix hores després que acabi la Setmana Santa i a causa dels diversos canvis de data, no s’ha pogut organitzar una celebració presencial del llançament del seu segon satèl·lit, però per això ofereixen la possibilitat de seguir l’enlairament en directe, el qual es farà des de la plataforma de llançament de Cap Canaveral als Estats Units d’Amèrica (EUA). L’objectiu de la start-up catalana amb la previsió de posar en òrbita de cinc aparells és activar el funcionament de la fase comercial de la constel·lació de nanosatèl·lits de Sateliot, que pretén donar cobertura 5G per a NB-IoT, segons va comunicar la mateixa empresa catalana el novembre de l’any passat.

Sateliot vol crear contenidors intel·ligents

Paral·lelament, Sateliot ha signat un acord de col·laboració amb l’empresa portuguesa experta a desenvolupar solucions de IoT totalment integrades, Sensefinity, per intentar millorar el transport de mercaderies i combatre la crisi en les cadenes de subministrament. Així, aquesta aliança permetrà connectar 1.000 contenidors intel·ligents amb sensors 5G-IoT per estalviar més de 1,4 milions d’euros anuals a les companyies navilieres en el manteniment i reparació d’aquests.