La catalana Genomcore capta 1 milió d’euros per tractar el càncer amb IA

L’empresa catalana Genomcore ha captat quasi un milió d’euros, concretament 919.610 euros, provinent dels fons NextGenerationEU per al desenvolupament d’un projecte per implantar solucions de medicina personalitzada als pacients de càncer metastàtic. De fet, aquesta companyia catalana busca canviar la pràctica clínica oncològica amb l’aposta per la medicina personalitzada. Concretament, a partir d’un millor coneixement del càncer de cada pacient, es possibilitaran teràpies de tractament personalitzades dirigides a les alteracions moleculars identificades.

Genomcore, en concret, és especialista en solucions digitals i governança de dades per a la implantació de la medicina personalitzada. Dins del projecte DIPCAN, l’empresa lidera la integració de dades clíniques, genòmiques, anatomopatòlogues i d’imatges radiològiques, que permetran la generació de diversos informes: un de clínic estandarditzat, un altre de la histopatologia digital amb les imatges corresponents, un informe de la ressonància magnètica corporal total i un de seqüenciació i expressió gènica. Tot plegat, juntament amb la recomanació final per part de l’oncòleg, amb el propòsit d’entendre millor la malaltia i possibilitar l’accés del pacient a teràpies d’última generació i a assajos clínics.

Segons el cofundador i CEO de l’empresa, el doctor Oscar Flores, “aquest projecte ens permet desenvolupar les capacitats de la nostra plataforma a un enfocament més multimodal”. En aquest sentit, afegeix que “per primera vegada podrem testar algoritmes d’intel·ligència artificial amb dades genètiques, imatges mèdiques i dades del món real referides als pacients, sempre amb els màxims estàndards de seguretat i privacitat de les dades.

Pel doctor Flores, el desenvolupament d’aquest projecte permet avançar en la “visió única de Genomcore respecte als reptes tecnològics i de mercat que suposa la implementació de la salut de precisió”. A parer seu, “hem d’aconseguir que aquestes tecnologies cristal·litzin i s’estableixin de forma efectiva al sector sanitari com una realitat d’ús habitual”. Per aquest motiu, destaca, “els nostres plans de futur impliquen exportar les nostres capacitats a altres mercats, sobretot l’americà”.

Aquest projecte en concret també integra d’altres empreses com la Fundació MD Anderson España, Eurofins, Megalab, Artelnics, Pangaea Oncology, Quibim i Atris Health. En total, ha captat 7,5 milions d’euros de la convocatòria Next Generation de Missions d’R+D d’intel·ligència artificial per desenvolupar aquest projecte, que té un pressupost global de 10,6 milions d’euros. Pel cofundador i CEO de l’empresa, “el suport que hem rebut de l’Oficina Next Generation d’ACCIÓ ens ha ajudat tant en la identificació d’oportunitats com en la intermediació amb bancs i entitats de finançament a l’hora de presentar diferents garanties”.