El canvi climàtic, un factor de risc en l’augment dels preus de consum

El canvi climàtic és un dels problemes latents que viu la societat mundial en l’actualitat. No és només ens trobem davant d’un problema que afecta el nostre planeta sinó que cada vegada més escura les nostres butxaques, ja que hi ha una relació directa entre els canvis meteorològics bruscs i l’augment de preu dels aliments de primera necessitat. Així ho explica un estudi del Banc Central Europeu (BCE) que alerta de la perillositat de no lluitar contra el canvi climàtic i com aquest posa en risc l’estabilitat de les quatre grans economies de l’eurozona, entre elles l’estat espanyol. “Pel 2035 les temperatures previstes amplifiquen els impactes del clima sobre la inflació en un 50%”, afirma l’estudi, el que es tradueix en el fet que els preus de la gran majoria de productes estaran condicionats pels canvis en el clima.

Els investigadors del BCE asseguren que el canvi climàtic afecta l’estat espanyol sobretot en la venda de productes i els serveis. En aquest sentit, la relació més coneguda és la falta d’oferta per culpa de males collites generades per canvis de temps sobtats. En aquests casos, els aliments que es cultiven es redueixen, el que provoca que hi hagi molta menys quantitat per una demanda similar. Tot això, es tradueix amb un augment de preus substancial. “La meteorologia afecta la producció, ja que amb menys oferta i més despeses hi ha un increment dels preus que repercuteix a la butxaca dels ciutadans”, explica Francesc Reguant, president de la Comissió d’Economia Agroalimentària del Col·legi d’Economistes. I és que, tant l’expert com l’informe de l’entitat europea asseguren que no ens trobem davant de casos aïllats i que aquesta situació serà molt més comú en els pròxims anys. En altres paraules, el que abans passava cada cinquanta anys, ara passa cada deu a causa de l’escalfament global.

Per altra banda, el canvi climàtic també provoca altres situacions meteorològiques adverses que afecten la distribució d’alguns productes. Tal com afirma l’informe, la sequera -que evidentment té afectes en la producció d’aliments- limita la capacitat de transport fluvial, el que es tradueix en un augment del preu d’alguns productes i incrementa les despeses dels serveis. “Hi ha costos estructurals que a causa del canvi climàtic també augmenten de preu, el que provoca que els aliments siguin més cars”, explica Reguant. D’aquesta manera, quan els costos de distribució i comercialització també augmenten acaba repercutint en el preu final. Així doncs, no només ens trobem davant d’un augment del preu per la falta de productes sinó que també s’encareix la cadena de producció.

El turisme es converteix en un dany col·lateral

El BCE també alerta de la situació de risc en la que es troba el truisme, un dels sectors més importants per l’economia de l’estat espanyol. Així doncs, el canvi climàtic també té un impacte en els viatgers. En aquest nou context, els canvis de temps bruscs ja no seran una excepció i el fet de no poder planejar amb seguretat la meteorologia durant unes vacances farà que disminueixi el turisme, segons afirma l’estudi. Aquest canvi, que a l’estat espanyol no serà tan notable com en altres països europeus, provocarà que hi hagi menys turistes, el que afecta directament a la productivitat del territori, ja que es necessitaran menys treballadors en el sector serveis.

Un altre dels efectes negatius del canvi climàtic que també relata l’estudi serà la productivitat dels treballadors en tots els sectors. No és cap secret que la calor redueix la productivitat, sobretot en països on no estem acostumats a altes temperatures. En aquest sentit, l’estat espanyol es veurà afectat per l’increment de temperatures extremes que afectarà directament en la vida laboral dels treballadors i es reduirà la seva productivitat. Aquesta situació és especialment perillosa en les feines intensives d’exterior, com pot ser la pagesia o l’agricultura. En aquests casos, la productivitat dels treballadors es podria reduir substancialment. Aquesta situació també afecta per complet en el preu final dels aliments, ja que si la productivitat es redueix i es necessiten més hores per fer la feina, les despeses creixen.

Una nova peça clau, les energies renovables

El canvi climàtic també té un gran efecte en el model tradicional de generació d’energia. Segons explica Elvira Carles, directora de la Fundació Empresa i Clima, “l’actual situació d’emergència climàtica afecta directament tant a la producció, subministrament i distribució de l’energia com a la resiliència física de la infraestructura energètica actual i futura”. I és que les onades de calor i sequeres ja estan posant a prova el model de generació d’electricitat existent, que a més, representa quasi el 60% de totes les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle. “L’aposta per energies renovables i disminució de les emissions seran claus per reduir aquestes emissions”, concreta Carles. Amb tot, doncs, les renovables hauran de ser una peça fonamental per canviar un sistema que cada vegada està més castigat pel canvi climàtic.

Tot i això, el model d’energies renovables tampoc és perfecte, ja que és extremadament sensible als canvis en la meteorologia. La directora de la Fundació Empresa i Clima assegura que “la indústria de l’energia renovable és particularment susceptible a la volatilitat meteorològica” i afegeix que “es necessiten solucions tecnològiques per fer front als riscos en aquest tipus d’energia i que aquesta sigui segura i rendible”. De fet, l’augment dels fenòmens meteorològics extrems i afecten directament tant la producció com la seguretat energètica. Un exemple que posa Carles és la dependència completa de l’aigua de l’energia hidroelèctrica i nuclear. “Encara cal realitzar més estudis locals per examinar la variabilitat climàtica a cada regió, però aspectes energètics com la infraestructura de càrrega i transmissió s’hauran d’adaptar per tenir una resposta davant d’aquestes contingències”, remarca la directora de la fundació catalana.