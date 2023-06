El BSC enceta una iniciativa amb IBM per desenvolupar el xip europeu

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha anunciat un acord amb la multinacional tecnològica nord-americana IBM per “desenvolupar tecnologia europea” en el sector dels microxips. Segons ha anunciat el centre tecnològic barceloní, el projecte conjunt, anomenat Future of Computing, reforça “l’aposta d’IBM” pel microxip europeu i “dona suport a l’estratègia de sobirania tecnològica de la UE”.

L’entesa, segons ha avançat el Supercomputing Center, se centrarà en la col·laboració científica entre especialistes d’ambdues organitzacions en l’impuls del sector dels microxips al continent. Busca, al mateix temps, “desenvolupar el talent local” per imprimir la marca barcelonina a noves tecnologies en el camp de la computació com ara nous processadors “més eficients i energèticament sostenibles”; en la línia amb les ambicions de la Comissió Europea. Dins la línia de recerca del Supercomputing Center, els microprocessadors desenvolupats s’aplicarien, en un primer moment, en l’àmbit del processament d’alt rendiment, si bé es preveu que s’ampliarà la iniciativa a altres àmbits.

El director del BSC Mateo Valero i el president d’IBM Espanya Horacio Morell durant la firma de l’acord / BSC

Finançament formatiu

Dins l’acord, i més enllà de la cooperació en l’estricta recerca científica, IBM oferirà beques per valor de 600.000 euros l’any durant els cinc anys de vigència de l’acord. La inversió anirà dedicada a finançar el treball d’estudiants de programes de doctorat vinculats amb el BSC, així com a altres activitats educatives dures a terme per la institució. Ambdues entitats consideren, en aquest sentit, “clau preparar els estudiants amb les capacitats i coneixements avançats per a la competitivitat” en la indústria de la computació.

Celebració del ‘partnership’

Des del Barelona Supercomputing Center celebren una iniciativa fonamentada en una “sòlida relació de 18 anys” amb IBM en termes de desenvolupament tecnològic. Coincidint amb l’any de renovació del Mare Nostrum –la cinquena versió del superordinador serà una de les cinc grans màquines de computació d’Europa– el BSC es mostra “determinat per avançar i consolidar-se com un dels centres punters compromesos amb el hardware europeu”.

“Avui més que mai necessitem la innovació per respondre a les exigències de molts dels grans reptes del nostre temps”, assegura el president d’IBM Espanya, Portugal, Grècia i Israel i copresident de Future of Computing Horacio Morell. “Pretenem contribuir a la realització d’una societat futura millor cultivada en diversos talents”. Per la seva banda, el director del BSC Mateo Valero ha apuntat que “la ciència requereix cada cop més d’infraestructures més grans, sense les quals el progrés científic i tecnològic és avui inconcebible”.