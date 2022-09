El tercer BNEW es concentra al DFactory amb més de 12.000 assistents

“L’experiència del BNEW és diferent de la de tots els altres congressos que se celebren”, reivindica el delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona Pere Navarro. La Barcelona New Economy Week, l’esdeveniment del CZFB centrar en les noves tendències industrials, arriba a la seva tercera edició amb, per primer cop, plena presencialitat. La directora general de l’organisme, Blanca Sorigué, valora les aportacions de la setmana com l’obertura de noves oportunitats de negoci a la indústria catalana. “Noves experiències, nous mercats i visions”, raona Sorigué, es concentraran a l’edifici insígnia del Consorci.

En xifres, l’organització anuncia fins a 12.000 persones inscrites, prop de 6.000 en format físic. Amb més de 130 activitats reunides en set verticals sobre sectors clau de la nova economia, el BNEW reunirà a la Zona Franca fins a 600 ponents, entre autoritats, experts i empresaris i emprenedors des de la nova indústria fins a la inversió o el real estate. El mateix Navarro forma part d’un planter de speakers que també compta amb figures com el secretari d’Estat d’Indústria, Raül Blanco, o el president del Port de Barcelona, Damià Calvet. Les ponències i xerrades, explica Sorigué, se seleccionen en col·laboració amb les empreses que tenen acords amb el CZFB.

El delegat s’esforça en impregnar de marca Barcelona la celebració de la setmana. El logo del BNEW, una llamborda de la ciutat, queda lluny de la Zona Franca. Navarro, però, aspira a inserir “un edifici únic a l’Estat” dins el discurs de la ciutat. “El BNEW és canvi, no és quelcom estàtic”, argumenta, tot defensant l’activitat que concentra el DFactory, l’encara recent centre d’indústria 4.0 del CZFB. “La filosofia que acompanya el DFactory està en íntima relació amb el sector privat i la indústria 4.0”, reclama Navarro. Així, la “joia de la corona” –segons Sorigué– del Consorci concentra més de 500 treballadors de 30 empreses de la nova economia.

Set columnes econòmiques

El BNEW 2022 es concretarà en set celebracions sectorials, que concentraran debats i veus expertes de cada indústria i activitat. Així, la setmana oferirà activitats en àmbits com la indústria digital, el talent o la nova mobilitat; també sostenibilitat o real estate. S’hi afegeix enguany el BNEW Invest, un vertical dedicat a les particularitats de la inversió en la nova economia. Abandona així el focus en la logística que havien tingut les primeres dues edicions, principalment a causa de la cancel·lació del Saló de la Logística, que enguany torna a prop del quart de segle d’activitat.

Sorigué, però, argumenta contra l’atomització dels verticals. “L’element comú és la nova economia”, explica la directora general. Així, les taules de totes set seccions tractaran els efectes de l’energia sobre el negoci, el trencament de la cadena de subministrament o els efectes de la guerra a Ucraïna a la innovació econòmica. “El BNEW és un esdeveniment enganxar a la realitat”, afirma Navarro. “I la nova economia està íntimament lligada amb tot el que passa al món”.

Protagonisme emergent

Entre els 6.000 assistents presencials al DFactory, destaca la presència de l’ecosistema startup català. Segons les dades del mateix consorci, s’han inscrit a la setmana de la nova economia un total de 1.500 empreses emergents, entre les quals l’organització ha seleccionat 50 que tindran un espai assignat a l’edifici. L’objectiu, així, és accelerar el mercat del país mitjançant les relacions, personals i comercials, que s’hi puguin establir. “En qualsevol espai d’aquest edifici es generarà networking”, celebra Sorigué. Els assistents podran consultar les empreses i els seus representants disponibles per a fer negoci en pantalles a l’entrada del mateix edifici.

El gran potencial, segons Navarro, es troba en establir contactes entre les grans empreses establertes i les emergents innovadores. “Això passarà encara més al BNEW; gràcies a la capacitat de relació”. Les incumbents, espera el delegat, “aprendran” dels nous negocis en les seves innovacions, mentre els emprenedors buscaran obrir-se al mercat. També de cara a les empreses s’entregaran els Premis BNEW, un total de cinc guardons que encara no s’han revelat. La cerimònia, però, se celebrarà el 5 d’octubre a l’Estació de França, segons ha anunciat Sorigué, amb la presència de 400 dels assistents al congrés.