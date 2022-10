El BNEW fa de Barcelona l’epicentre de la indústria 4.0

Entrar al DFactory aquesta setmana és sinònim de submergir-se en un món diferent, en el món de l’economia del futur. Un cop dins miris on miris veus empresaris i emprenedors discutint sobre com es pot millorar el sistema productiu que tenim a Catalunya. En aquesta segona jornada del BNEW els assistents ha pogut assistir a una multitud de xerrades de mà de més d’un centenar d’experts fent de la Zona Franca de Barcelona en l’epicentre de la indústria 4.0 posant en contacte set sectors diferents però relacionats entre si amb un denominador comú: la nova economia.

Caminant pels passadissos del DFactory un s’adona del fervor de tots els assistents per connectar i crear sinergies per anar encara més enllà amb els seus objectius i fer de Barcelona un gran hub del sector arreu d’Europa. De fet, durant la segona jornada del BNEW un dels grans protagonistes ha estat el sector immobiliari amb la conferència titulada “Next Generation. Definint el futur de la indústria immobiliària”. En aquesta sessió, moderada per Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB, s’han estudiat les polítiques que s’estan adoptant en tres ciutats espanyoles com són Madrid, Barcelona i Màlaga, per a garantir la ràpida concessió dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation. Per analitzar en quina etapa es troben i com es gestionen aquestes polítiques, el panell ha comptat amb la participació d’en David Lucas, secretari general d’Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pau Solanilla, Comissionat de Promoció de Ciutat, de l’Ajuntament de Barcelona, i Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al CZFB.

Pere Navarro, moderant la conferència “Next Generation. Definint el futur de la indústria immobiliària” al BNEW / BNEW

En aquesta taula, Lucas ha remarcat que “Espanya destinarà 6.820 milions d’euros en la rehabilitació d’edificis i l’habitatge social”. I afirma “Tenim un objectiu ambiciós: volem aconseguir el 9% d’habitatge social en els pròxims 10 anys i aconseguir l’autosuficiència energètica a les ciutats”. Per la seva part, Solanilla ha assegurat que Barcelona “és una ciutat competitiva, sostenible i té la capacitat de reindustrialitzar-se de manera inclusiva, amb cohesió social”. I això és degut a “la visió de ciutat i territori que es promou i a l’atracció de talent, R+D i tecnologia”. Finalment, Pere Navarro ha assegurat que “Barcelona és clau per impulsar la indústria del futur, obtenir una zona metropolitana completa, amb una oferta cultural, gastronòmica i competitiva de gran interès per a empreses i ciutadans”.

Les professions del futur

L’altre gran tema de la jornada ha estat el talent, un conflicte amb el qual es troben molts sectors a Catalunya, ja que moltes empreses demanden molts perfils que no estan trobant al mercat, però, per contra, s’està veient com cada cop més joves catalans es veuen forçats a abandonar Catalunya perquè no troben feina. Per abordar aquesta problmeàtica el BNEW ha comptat amb la resència de Joan Carles Fajardo, director de RH i organització de la Fundació Eurecat; Natalia Molina, Head of Partnership a Fundació Generation Spain; Mireya Mores, Employee Lifecycle Director a ALDI Espanya; i Ángeles Tejada Barrios, directora general de Public Affairs a Randstad España;, entre d’altres.

Durant la seva intervenció, Tejada ha assenyalat una problemàtica de les problemàtiques mercat laboral és, precisament, la “falta personal qualificat de moltes de les professions que es demanen, tant d’FP com estudis universitaris”. D’altra banda, Molina ha apuntat que “principalment la falta de comunicació entre les organitzacions i el sistema educatiu crea una bretxa, fet que genera un desajust i l’estudiant no s’adapti al que busca el mercat laboral”. Per la seva part, Mores ha comentat que han “identificat 4 factors que els professionals tenen en compte: visibilitat, impacte en el treball, exposició i formació contínua”. En aquesta línia, Fajardo ha tancat assegurant que “el poder actualment el té el candidat”.