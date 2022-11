Un centre de recerca català capta quatre milions per desenvolupar bateries

El Battech, el centre de recerca català sorgit de l’aliança entre l’Eurecat i l’IREC, ha captat quatre milions d’euros per desenvolupar bateries i reciclar materials per a vehicles elèctrics. Concretament, el Battech és el centre de referència en R+D+I en bateries del sud d’Europa, i al llarg dels últims mesos ha impulsat diversos projectes destinats a la sostenibilitat i la circularitat de materials en la cadena de valor de la mobilitat elèctrica, amb la millora de la recuperació de materials de les bateries d’ió liti i el desenvolupament de nous compostos i arquitectures.

El primer d’aquests projectes és el FREE4LIB, dotat amb un pressupost d’1,6 milions d’euros, que desenvoluparà tecnologies per aconseguir processos sostenibles i eficients per al reciclatge de bateries d’ió liti que aconsegueixin taxes de recuperació més altes de matèries primeres al final de la vida útil de les bateries. El projecte europeu té com a objectiu el desenvolupament de sis solucions innovadores i sostenibles de reciclatge que consisteixen en noves tecnologies de desmantellament i pretractament, i quatre processos altament eficaços de recuperació de materials, que milloraran l’oferta de recursos secundaris a la Unió Europea. A més, oferirà tecnologies per millorar tres processos per al reaprofitament de metalls i polímers i la síntesi d’elèctrodes per remanufacturar noves bateries, afavorint la circularitat al sector. A més, el projecte oferirà una metodologia de “Passaport de Bateries” per millorar la traçabilitat i la disponibilitat de dades al llarg dels processos de la cadena de valor de les bateries d’ió liti.

El segon dels projectes en els quals participa el Battch és IntelLiGent, amb un pressupost de 921.000 euros, que té l’objectiu de desenvolupar una nova generació de bateries d’ió liti que permeti generalitzar i incrementar l’adopció dels vehicles elèctrics. Treballarà per dotar-les de major autonomia i seguretat i per rebaixar-ne el cost, alhora que posarà el focus en la reciclabilitat i en disminuir el seu impacte ambiental reduint la necessitat de níquel i eliminant l’ús del cobalt i el grafit naturals. D’altra banda, l’investigador de l’IREC Alex Morata, assenyala que “les bateries d’ió liti convencionals estan arribant al seu rendiment límit en termes de densitat d’energia i afronten seriosos problemes de seguretat”. Per aquest motiu, afegeix que “és estratègic desenvolupar noves generacions de bateries com les d’estat sòlid, en les que se substitueix l’electròlit líquid, que és tòxic, inestable i inflamable, per un electròlit sòlid”.

Per últim, els projectes ADVAGEN i SPINMATE, amb pressupostos de 857.000 euros i 287.000 respectivament, se centren en la creació de noves generacions d’aquestes bateries d’estat sòlid segures, d’alt rendiment i competitives econòmicament. Battech aportarà als projectes el seu coneixement avaluant i desenvolupant nous materials. Per tal d’aconseguir una penetració d’aquesta tecnologia al mercat, és important aconseguir avenços en diferents àmbits, tant des del punt de vista dels materials, com en els diferents elements de la cadena de valor, com per exemple en la producció de matèries primeres, el processat i el reciclatge. Des de l’òptica del desenvolupament de nous materials, és primordial treballar en una millora de l’estabilitat i el rendiment dels diferents components, i de les superfícies de contacte que es formen entre ells.

En aquest sentit, el projecte ADVAGEN desenvoluparà una tecnologia de bateria sòlida molt innovadora, consistent en una barreja de dos tipus d’electròlits basats en una barreja de químiques d’òxid i de sulfur. Aquesta trencadora aproximació pretén reunir l’estabilitat més gran atribuïda als electròlits òxids amb la superior conductivitat i facilitat de processat a baixa temperatura dels basats en sofre. El projecte té com a objectiu aconseguir una tecnologia híbrida que proporcioni una situació de major competitivitat en la fabricació de bateries a Europa en enfront d’altres productors, especialment asiàtics.