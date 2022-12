Barcelona acollirà la nova seu de dos instituts del CSIC

Els ministeris de Política Territorial i Ciència i Innovació del govern espanyol han acordat un nou protocol general d’actuació per a la instal·lació de centres de recerca a terrenys estatals a Catalunya. L’acord permetrà construir un nou edifici científic al carrer Dr. Trueta, dins la iniciativa de la Ciutadella del Coneixement que ocuparà l’antic espai del Mercat del Peix. El centre acollirà dos dels instituts de recerca del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que arribaran a Barcelona en el marc d’aquest projecte.

Segons les estimacions d’ambdós ministeris, el nou centre podria reunir fins a 300 treballadors, repartits en fins a 40 grups de recerca especialitzats. Tal com apunten les autoritats espanyoles, la futura Ciutadella del Coneixement acollirà diverses institucions científiques, entre les quals destaquen el Centre de Regulació Genòmica, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona o el Centre Mediterrani de Ciències Marines i Ambientals.

Noves instal·lacions

El nou protocol signat per Política Territorial i Ciència i Innovació estableix que el CSIC assumirà les despeses i gestions necessàries per a la construcció del nou edifici. Tot i això, apunten en un comunicat, l’Ajuntament de Barcelona haurà de modificar el Pla General Metropolità per requalificar els terrenys, actualment dedicats a zona verda.

El cartell del CSIC / EP

Els nous serveis del centre superior ocuparan, segons els ministeris, 13.000 metres quadrats de superfície; mentre que uns 4.600 metres quadrats restants romandran a disposició de Delegació del Govern per a diversos afers –des de la instal·lació de sales per al personal dels centres fins a l’emmagatzematge de materials electorals–. Per a engegar el projecte, l’acord contempla la creació d’un grup de treball amb quatre integrants, dos de Política territorial i dos del CSIC.

Un projecte “necessari”

L’ampliació de la capacitat del CSIC a Barcelona, expliquen els ministeris, és especialment rellevant dins l’ecosistema de l’Estat espanyol. Per a les autoritats científiques estatals, “la determinació de la seu accepta la seva atracció de talent, visibilitat i possibilitats d’interacció”. En aquest sentit, la ciutat es referma com a “focus científics d’importància estatal”.