Barcelona recupera la fira líder mundial del sector farmacèutic

Barcelona recuperarà l’any 2023 la fira més gran del món de la indústria farmacèutica, el CPHI, després de perdrel el 2016. La Fira de Barcelona ho ha anunciat aquest dimecres que aquesta fira reunirà més de 1.800 expositors i 40.000 visitants de 167 països, ocupant quasi tot el recinte de Gran Via. D’aquesta manera, Barcelona, Catalunya i la Fira, reforçaran el seu posicionament com a tractors de grans esdeveniments internacionals, especialment els focalitzats en sectors de la salut i la tecnologia, com el MWC o l’ISE.

Aquest anunci ha arribat després de l’edició d’aquest 2022 que s’ha celebrat a Frankfurt. De cara a l’any que ve l’edició serà del 24 al 26 d’octubre. L’esdeveniment, organitzat per Informa Markets, s’ha consolidat com la trobada líder per a la indústria farmacèutica i química a escala mundial i es replica amb edicions locals a la Xina, l’Índia, el Japó, Corea, Europa, Estats Units, Orient Mitjà i el sud-est asiàtic. L’objectiu del CPHI Barcelona serà mostrar les últimes innovacions en totes les àrees de la indústria farmacèutica, des dels ingredients i els genèrics fins a les càpsules i els excipients, passant per la maquinària, l’envasament o els productes biofarmacèutics. Per poder complir la meta el congrés reunirà les principals i més innovadores empreses farmacèutiques i desenvolupadors de fàrmacs, juntament amb consultors, i proveïdors de serveis. L’esdeveniment inclou tant una exposició com un congrés en el qual es debatran els principals reptes per al futur del sector.

Després de l’anunci, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha destacat que l’arribada d’una fira d’aquestes dimensions “reforça el paper de Fira com a seu d’esdeveniments mundials de primer nivell, especialment en l’àmbit mèdic i tecnològic” i ha afegit que també és una gran notícia per a la ciutat i Catalunya perquè l’impacte i llegat d’una fira d’aquestes característiques en termes de negoci, innovació, oportunitats i posicionament és de gran rellevància. Per la seva part, el director del grup Informa Markets, Orhan Caglayan, ha assegurat que “estem molt il·lusionats de tornar a Barcelona per a celebrar una nova edició de CPHI, ja que és la ciutat perfecta per a acollir un esdeveniment líder com el nostre, tant pel seu modern recinte firal, com per les seves infraestructures, connectivitat, professionalitat, clima i gastronomia. Comencem a preparar ja amb els nostres partners de Fira de Barcelona una propera edició que estem segurs que serà tot un èxit”.

Barcelona, capital d’esdeveniments mèdics i farmacèutics

L’anunci de l’arribada de CPHI a Fira se suma als més de 30 esdeveniments mèdics i científics que la institució ha celebrat enguany en els recintes de Gran Via, Montjuïc i al CCIB, i a l’intens calendari de certàmens d’aquests camps que prepara per a 2023 com Infarma, el congrés Europeu d’Arrítmia Cardíaca (EHRA) i d’Imatge Cardiovascular (EACVI), així com els congressos mundials de Medicina Gastrointestinal, Càncer Ginecològic, del Parkinson o de malalties del cervell (ECNP).