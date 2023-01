El sector audiovisual català factura 7.077 milions d’euros, un 5,6% més

El sector audiovisual català dispara la seva activitat econòmica fins als 7.077 milions d’euros. Segons un estudi elaborat per Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, aquesta indústria ja genera el 2,9% del producte interior brut del país, una xifra de negocis que ha crescut el 2022 un 5,6% en comparació amb el 2021. Segons ha celebrat el conseller Roger Torrent en una compareixença en el marc del congrés professional ISE, l’audiovisual català és un ecosistema “dinàmic, que continua en creixement”.

En total el país registra unes 3.695 empreses dedicades a activitats relacionades amb el sector audiovisual –des de les infraestructures tecnològiques, com pantalles, altaveus i altres estris, fins a la producció de continguts–, un 2,4% més que ara fa un any. Amb aquest creixement, l’ocupació s’ha elevat fins als 32.500 treballadors –15.000 només a Barcelona, com ha avançat l’alcaldessa de la ciutat Ada Colau–, un 5% més en termes interanuals.”Tenim un sector molt potent, que creixerà en els pròxims anys en tots els subsectors”, celebra el dirigent.

El dinamisme del sector audiovisual català es demostra per la joventut i l’elevada capacitat tecnològica de les seves empreses. De fet, un 10% de totes les start-ups que es funden al país es dediquen a tasques relacionades amb aquesta indústria; i el 42% del total de les empreses que hi operen tenen menys de 10 anys. El potencial creix, explica el conseller, en relació amb la resta de la producció tecnològica al país. “L’audiovisual es vincula amb molts altres àmbits tecnològics”, raona Torrent. Cal apuntar, però, que més de la meitat de les companyies es dediquen a l’audiovisual més clàssic: un 54% de les empreses de l’AV català són productores de continguts d’entreteniment.

Inversió internacional

Segons l’informe publicat per Acció, les empreses de l’audiovisual català gaudeixen d’especial bona premsa entre els inversors internacionals. Entre el 2018 i el 2022, asseguren des de l’agència, Catalunya ha atret un total de 566 milions d’euros en finançament procedent de mercats forans, un 20% més que entre el 2012 i el 2017. En els darrers cinc anys, així, han aterrat al país un total de 84 projectes audiovisuals, un alça del 53% comparat amb l’anterior període, que han creat 5.000 nous llocs de treball, el doble que en els cinc anys previs.

L’entrada de la fira ISE / EP

Des del Govern busquen promocionar el que consideren un sector estratègic per a l’economia digital catalana –un que compta, de fet, amb una important xarxa de suport per part d’associacions empresarials, entre els quals destaca el Clúster de l’Audiovisual de Catalunya–. El país exposa la seva producció mitjançant considerables infraestructures productives, com el Catalunya Media City –a les Tres Xemeneies, entre Badalona i Sant Adrià del Besós–, que compta amb el seu propi estand al mateix congrés ISE. Segons Torrent, la fàbrica representa un enclavament “imprescindible per consolidar la posició de Catalunya i Barcelona” al mercat audiovisual global.

Èxit a la Fira

De les més de 1.050 empreses que exposen les seves solucions als sis halls que ISE ocupa al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, fins a 73 són catalanes, un 7% més que l’any passat. Amb aquesta presència, Catalunya es consolida com el cinquè mercat amb més representació al congrés, només superat per gegants com els Estats Units, Alemanya o el Regne Unit, entre altres. 31 d’elles es congreguen al llunyà pavelló català, a l’entrada del palau cinc de Fira, amb solucions que van des de la realitat virtual fins a la producció de continguts digitals, les tecnologies immersives o l’edició de productes audiovisuals. “Aquest serà l’ISE de la recuperació”, celebra Torrent.