Angola s’interessa pel model de la Zona Franca de Barcelona

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha rebut aquest dimarts la visita d’una delegació empresarial d’Angola formada per Joaquín Piadade, president del Consell d’Administració de la Zona Franca de la “Barra do Dande”; Alberto Bengue, president del Consell d’Administració del Port de Luanda, Alcino Melo i Rui Pereira, Administrador Executiu i Administrador Executiu del Port de Luanda respectivament; Mauro Graça, director del Projecte del Terminal Oceànic; i Marlene Adalgiza Rodrigues Gomes i Cristina Barbosa, del departament de Premsa i secretària de Gabinet de l’Ambaixada d’Angola a Espanya, respectivament.

La delegació d’Angola ha tingut l’oportunitat de reunir-se amb el delegat especial de l’Estat en el CZFB, Pere Navarro, i la directora general de l’entitat, Blanca Sorigué. L’objectiu de la visita ha estat conèixer de primera mà les instal·lacions de la Zona Franca de Barcelona i l’aposta del CZFB per convertir-la en un referent en matèria d’innovació i sostenibilitat amb projectes tan disruptius com el DFactory Barcelona, 3D Incubator, Logistics 4.0 Incubator o el SIL 2023, com la fira més gran de Logística, Transport, intralogística i Supply Chain del Mediterrani i el Sud d’Europa, entre altres.

La Delegació ha pogut comprovar el potencial de la Zona Franca de Barcelona per a les empreses que vulguin desenvolupar les seves activitats en un ecosistema sostenible i innovador i, al mateix temps, en una ubicació privilegiada per la seva proximitat al Port de Barcelona, a l’Aeroport de Barcelona i a la mateixa ciutat de Barcelona. En aquest sentit, Navarro s’ha mostrat agraït amb la visita de la Delegació de

l’Ambaixada d’Angola i ha assegurat que “la Zona Franca de Barcelona és un enclavament privilegiat per a desenvolupar projectes innovadors i sostenibles, ja que compta amb la infraestructura i l’ecosistema necessari per a això”. Alhora, ha apuntat que “és fonamental que la transformació de la indústria alineï la sostenibilitat, que construeixi tecnologies més netes i eficients des del punt de vista mediambiental i desplegui projectes amb impacte social i econòmic”.

A més, Navarro i Sorigué han posat l’accent en els projectes d’indústria 4.0 que el CZFB ha impulsat. En aquest sentit, la delegació ha conegut de primera mà les instal·lacions del DFactory Barcelona, un edifici singular i sostenible de 17.000 metres quadrats, que està dissenyat per a afavorir les sinergies col·laboratives i la innovació oberta entre diferents empreses i on conflueixen a més diverses tecnologies disruptives com la robòtica, ciberseguretat, intel·ligència artificial (IA) i sensòria. Igualment, també han visitat la 3DFactory Incubator, la primera incubadora europea d’alta tecnologia en 3D impulsada conjuntament amb Leitat i en col·laboració amb la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç d’Espanya.

La delegació angolesa també ha mostrat interès de cara a participar en la pròxima edició del SIL, la Fira Líder de Logística, Transport, intralogística i Supply Chain d’Espanya, el Mediterrani i el Sud d’Europa, que tindrà lloc del 7 al 9 de juny a Barcelona i celebrarà el seu 25 aniversari.