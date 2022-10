ABO Wind proposa un nou parc eòlic de 126 MW a la Ribera d’Ebre

L’empresa alemanya ABO Wind, mitjançant la seva filial catalana Energia Eòlica Tramontana, ha demanat permís per instal·lar un nou parc eòlic de 126 MW al nord de la Ribera d’Ebre. La nova instal·lació, que afectarà els termes municipals de Flix, Ascó, Vinebre i la Torre de l’Espanyol, comptarà amb un total de 21 aerogeneradors, i suposarà una inversió al territori de 113 milions d’euros.

La companyia ha presentat la sol·licitud, que consta d’una autorització administrativa prèvia i un informe d’impacte ambiental, al ministeri per a la Transició Ecològica del govern espanyol, l’organisme competent en la gestió de parcs eòlics de més de 50 MW de capacitat. Segons ha informat l’empresa, el parc comptaria amb dues subestacions, una a cada marge fluvial del riu Ebre. Els molins tindrien una alçada superior als 200.

Si bé els governs locals estan informats dels progressos del nou parc i es declaren “expectants”, no tots estan a favor del model. L’alcalde de Torre de l’Espanyol, Joan Juncà, es mostra contrari a un model energètic que “xoca amb la realitat, perquè la normativa els hi va de cara”. Per la seva banda, el batlle de Flix, Francesc Barbero, celebra una infraestructura “perifèrica i assumible” per a un municipi que no te cap instal·lació eòlica.

Al·legacions i informes

Des de les administracions municipals de la regió celebren la predisposició d’ABO Wind i la seva filial a comunicar-se amb elles. Abans de demanar els permisos pertinents, la multinacional ja havia comunicat als batlles les seves intencions, quelcom que “no es dona amb totes les energètiques que volen implantar centrals al territori”.

En aquest sentit, els municipis han pogut presentar al·legacions diverses davant els organismes competents. El mateix Barbero, de fet, apunta que s’ha acceptat una de les demandes plantejades des de Flix: el trasllat d’un dels aerogeneradors del parc eòlic, que consideraven “massa pròxim al nucli urbà”.

Per la seva banda, Torre de l’Espanyol va interposar al·legacions per l’impacte visual dels molins o la seva proximitat a petits nuclis habitats, però han estat desestimats. L’alcalde del municipi confirma que posaran el cas en mans d’advocats especialistes perquè “el projecte supera la nostra capacitat”.

Informes ambientals

Dos projectes eòlics anteriors a la regió, les centrals Tramuntana 1 i 2, també plantejats per la filial catalana d’ABO Wind, ja havien estat desestimats per la Generalitat. La Ponència d’Energies Renovables, encarregada d’atorgar els permisos per als parcs al territori, va argumentar llavors que una instal·lació d’aquestes característiques afectava els espais d’hàbitat de l’àliga cuabarrada, una espècie amenaçada.

El nou informe presentat per l’empresa, en aquest cas al Ministeri, apunta que el Servei de Fauna i Flora de la Generalitat reconeix un error en la primera consideració ambiental i, per tant, hi ha “compatibilitat” entre la protecció de l’au i la instal·lació dels aerogeneradors. Tot i això, les autoritats de la regió aclareixen que “seguiran de prop el tràmit ambiental” de l’operació.