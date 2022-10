Pressuposts, prova de foc

Pere Aragonès ha tirat pel dret. El president de la Generalitat ha decidit prescindir d’un soci molest, Junts per Catalunya, que hi ha col·laborat amb entusiasme convocant una consulta en què les mateixes bases han decidit passar a l’oposició. Tot això ha passat just en el moment en què l’exconseller d’Economia, Jaume Giró, havia enllestit els pressuposts del 2023 i obria la roda de consultes per aconseguir la majoria parlamentària que n’hauria permès l’aprovació. Només amb el suport dels Comuns aquell govern extingit ja en tenia prou.

Més enllà de qualsevol altra consideració política -n’hi ha moltes i de ben importants, sobretot les que concerneixen l’independentisme actual com a concepte-, la decisió de Junts i Esquerra afecta exactament aquest punt tan decisiu: el de l’aprovació dels comptes de l’any que ve. Més encara, el mateix Aragonès ha proclamat que, si no se sotmet a una qüestió de confiança o si no convoca eleccions, és precisament perquè la crisi que patim i que patirem recomana no fer-ho.

Vet ací la paradoxa. Si la crisi reclama estabilitat política, per fer-hi front i per pal·liar-ne els efectes entre els sectors socials més fràgils i afectats el govern ha de comptar amb tots els recursos i totes les armes. És a dir, amb uns pressuposts aprovats al parlament que ho puguen permetre.

És en aquest punt on tot trontolla i on es multipliquen les contradiccions. Perquè, si no es garanteix l’estabilitat econòmica que permeten uns pressuposts, no té cap sentit apel·lar a la mateixa continuïtat política. És a dir, el gran argument que justifica no buscar la confiança parlamentària necessària per continuar governant sense sotracs o no avançar eleccions és precisament la raó que motivaria qualsevol d’aquestes dues opcions.

El govern de Pere Aragonès necessita aprovar pressuposts a fi d’aprofitar tots els efectius necessaris per combatre els efectes de la crisi. Per incentivar més l’economia productiva i desplegar les mesures socials que permeten les magres capacitats de la Generalitat. Si no és així, se li gira en contra la justificació que ha donat per mantenir-se governant en minoria.

Per ara, més enllà de declaracions i bones intencions, la realitat no acompanya Pere Aragonès. Debades el president demana a Junts “un exercici de responsabilitat”. Els seus exsocis han deixat el govern cremats i amb ganes de fer d’oposició de la bona. No li facilitaran les coses perquè s’evite el tràngol de convocar eleccions. D’altra bada, Oriol Junqueras no és partidari d’arribar a cap acord important amb el PSC. A més, un pacte pressupostari amb els socialistes catalans deixaria Esquerra amb les mans més lligades encara a Madrid davant el govern de Pedro Sánchez. Només els comuns han accedit a començar-ne a parlar i la CUP es descarta sola amb unes pretensions que Esquerra ni vol ni pot satisfer.

Durant les pròximes setmanes, doncs, els nous pressuposts faran de prova de foc per al nou govern. Prorrogar els actuals seria una prova de feblesa radicalment contradictòria amb totes les declaracions i totes les intencions del president Aragonès.