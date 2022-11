Seat es conforma amb els 397 milions del Perte

El grup Volkswagen i Seat accepten finalment els 397 milions d’euros que el govern espanyol els havia assignat en el marc del Perte del vehicle elèctric. La companyia presidida per Wayne Griffiths i el seu grup matriu han esgotat el termini per donar el seu sí a la resolució definitiva de l’executiu central, que els ha acabat assignant menys de la meitat dels 900 milions que reclamava per portar a terme totes les actuacions previstes al seu programa Future: Fast Forward. La iniciativa contempla la transició cap al cotxe electrificat de les seves factories a l’Estat, a més de la construcció de la gigafactoria de bateries a la localitat valenciana de Sagunt.

Griffiths accepta finalment la concessió del ministeri d’Indústria, la més elevada de la primera edició del Perte VEC, només uns dies després de titllar-la d'”insuficient”. Només la peça central del Fast Forward, segons les informacions de la mateixa Seat, reclama una inversió total de més de 3.000 milions d’euros, entre pública i privada. En total, el finançament ha d’arribar als 10.000 milions. El CEO es va mostrar “una mica sorprès” amb la curta assignació final. “Si es vol transformar la indústria de l’automòbil calen aquestes inversions i cal fer-les ja”.

Dia “històric”

En la confirmació de les ajudes, Griffiths ha deixat de banda les crítiques a l’executiu. En un dia que ha qualificat com a “històric”, el CEO de Seat i Cupra ha confirmat les dues línies d’inversió a l’Estat: la fàbrica de bateries i el conjunt de Future: Fast Forward. “Es tracta de la major inversió industrial de la història d’Espanya”, ha reiterat el directiu. Així, l’automobilística ingressarà un 45% del total dels fons assignats al Perte VEC, uns 877,22 milions d’euros.

Compromís amb la indústria

Griffiths, el projecte del grup Volkswagen “impulsarà la transformació de la indústria i ajudarà a crear milers de nous llocs de treball”, necessaris per a mantenir la “competitivitat” espanyola. L’acceptació dels fons i la subseqüent aposta per Sagunt i la resta de fàbriques de la companyia a l’Estat demostra, segons el directiu, “un ferm compromís amb Espanya i amb Europa”.

Celebració institucional

La ministra d’Indústria de l’executiu espanyol Reyes Maroto ha celebrat la decisió de Seat d’acceptar els termes del Perte tal com s’havien plantejat en la resolució definitiva. Maroto s’ha mostrat “agraïda” amb el grup alemany i la seva filial, tot celebrant el potencial de l’Estat per esdevenir un “autèntic hub d’electromobilitat”.

Per la seva banda, el president de la Generalitat Pere Aragonès ha fet servir la decisió de Seat per defensar-se de les acusacions de “passivitat” del primer secretari del PSC, Salvador Illa. “Si avui es produeix aquest anunci és perquè el Govern no ha estat gens passiu”, ha etzibat el cap de l’executiu català, tot celebrant la part de la inversió europea que arribarà a Catalunya per ajudar a la transició cap a la mobilitat elèctrica del teixit de Seat al país. Per la seva banda, la patronal Foment del Treball ha subratllat la rellevància del projecte per al teixit industrial català. Segons la patronal, el projecte és “benvingut perquè donarà impuls al potent sector de l’automoció a Catalunya”.