La Zona Franca rep la Medalla del Mediterrani per la tasca del DFactory

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha rebut la Medalla del Mediterrani per part de l’Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani (ASCAME) per l’aportació per al desenvolupament i la transformació econòmica del DFactory Barcelona, l’ecosistema d’indústria 4.0 més important del Mediterrani.

Durant el sopar de Gala del Mediterranean Week of Economic Leaders (MedaWeek Barcelona), el delegat especial de l’Estat del CZFB, Pere Navarro, va rebre per part del president d’ASCAME, el Sr. Ahmed el Wakil, la distinció de l’Associació per la labor que està realitzant el DFactory Barcelona en àrees relatives a la indústria 4.0 i com està servint de motor empresarial per tota la regió del Mediterrani. A més, aquest edifici serveix d’exemple de la correcta cooperació entre institucions públiques i empreses privades per afavorir el teixit empresarial i industrial.

Acord de col·laboració

Així mateix, durant l’acte d’inauguració del MedaWeek, Ahmed el Wakil i Pere Navarro van signar un acord de col·laboració entre les dues organitzacions amb l’objectiu de fomentar accions i iniciatives al DFactory. La finalitat és promoure les relacions entre les cambres de comerç, la indústria i el sector privat del Mediterrani, i establir un sòlid marc de col·laboració per a crear una plataforma líder per als professionals que busquen connectar amb empreses innovadores, impulsades per la transformació digital de sectors essencials.

“Per a nosaltres és un honor rebre un reconeixement internacional tan significatiu de les Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani. Des que el DFactory va obrir les portes treballàvem perquè fos un lloc de col·laboració en l’era de la indústria 4.0, on les empreses tinguessin la possibilitat de generar sinergies i establir aliances amb la resta de les companyies presents a l’edifici, amb una projecció clarament global”, va afirmar Navarro. Alhora, també va afegir que “gràcies a aquest nou acord, el DFactory busca ser un agent catalitzador del Mediterrani, fomentant el diàleg i la cooperació, i assumint els reptes de la fàbrica del futur amb l’objectiu de convertir l’edifici en un Hub de referència en innovació per a tota la regió”.

El DFactory és un centre, sostenible i singular, que es caracteritza per contribuir a l’impuls de la transformació del marc productiu regional i per recolzar a les empreses durant el seu procés de digitalització, per la qual cosa promou la creació d’un ecosistema per a atreure talent, tecnologia i inversió. La iniciativa compta amb empreses que desenvolupen projectes capdavanters en el terreny de la impressió 3D, robòtica, ciberseguretat i blockchain, intel·ligència artificial i sensórica. De fet, en la seva curta trajectòria, DFactory ja compta amb una ocupació del 60%, amb més de 30 companyies i 500 persones treballant en un edifici únic de 17.000 metres quadrats.

El projecte està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, facilitant la digitalització de la indústria com a palanca clau per a la transició ecològica i potenciant l’economia circular mitjançant l’adopció de nous sistemes productius i de la manufactura avançada sostenibles.

El Mediterrani, un lloc de trobada

La Medalla del Mediterrani s’atorga anualment a personalitats, empreses o institucions que han destacat per la seva contribució a fer del Mediterrani un lloc de trobada, tolerància, amistat i prosperitat; per la seva contribució a l’apoderament econòmic de dones i joves; per a la creació d’ocupació; pel seu treball per a promoure la cooperació i el desenvolupament econòmic al Mediterrani; a més d’empreses o institucions mediterrànies que amb la seva expansió global han ajudat a promoure l’economia mediterrània en el món.

L’Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani (ASCAME) és el representant més important del sector privat mediterrani. Reuneix Cambres de Comerç i Indústria i entitats similars de totes dues ribes de la regió mediterrània, representant, avui dia, a més de 300 membres de 23 països que voregen la mar Mediterrània. A través del MedaWeek Barcelona, l’associació desenvolupa una sèrie de conferències dedicades a promoure les economies mediterrànies a tot el món. Aquest esdeveniment dona suport a els sectors econòmics clau i els valors culturals d’aquesta regió a través d’una àmplia varietat de fòrums.