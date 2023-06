La CE vigilarà Renfe durant 10 anys per evitar escletxes de competència

La Comissió Europea fiscalitzarà les vendes de bitllets en línia de Renfe durant els pròxims 10 anys. L’operadora ferroviària espanyola haurà d’oferir informació a les autoritats europees per garantir que no “abusa de la seva posició dominant al mercat espanyol de transport”, principalment no compartint dades amb les altres plataformes que competeixen al mateix sector. La decisió de l’executiu comunitari arriba després d’una investigació oberta el passat mes d’abril per comprovar les sospites que Renfe no compliria amb els requisits del mercat.

Segons les autoritats, Renfe estaria obligada a compartir dades completes a temps real de la infraestructura de venda de bitllets. El contrari, asseguren, “impedeix a tercers fer ofertes adaptades a les necessitats del client”. La pràctica de l’operadora ferroviària espanyola, avisen des de Brussel·les, limita “la capacitat de crear un producte propi, innovar i competir de forma eficaç en la distribució en línia de bitllets” de les empreses de la mateixa branca.

Compromís competitiu

La Comissió Europea ha fet públic aquest dilluns que la companyia s’ha compromès a implementar diversos canvis en la seva política d’informació de mercat per resoldre les fallides de competència detectades. Segons Brussel·les, Renfe facilitarà als seus competidors “tots els continguts actuals i futurs i les dades a temps real, mostrant-los en qualsevol dels seus propis canals en línia”. Totes aquelles dades que no siguin confidencials per als processos de licitació es faran accessibles per a la resta d’empreses abans del 29 de febrer del 2024. A més, ells nous continguts a les seves plataformes de venda hauran de ser notificats quatre mesos abans de posar-se en línia perquè els competidors “puguin ajustar els seus sistemes informàtics”.

Si bé els compromisos de Renfe s’estendran durant els pròxims 10 anys, el document europeu recull que romandran en vigor durant “un període indefinit”, en què l’operadora reportarà directament a la CE tots els seus continguts, ofertes i dades de vendes. A més, totes les parts interessades tindran sis setmanes des de la publicació oficial dels compromisos per presentar “els seus punts de vista” sobre les mesures que es portaran a terme.