Indústria planteja allargar el Perte del vehicle elèctric fins al 2028

La ministra d’Indústria del govern espanyol, Reyes Maroto, ha anunciat que l’executiu estudiarà allargar el termini d’aplicació del Perte del vehicle elèctric i connectat. En la línia de les reclamacions de les principals associacions empresarials del sector –principalment Anfac, la patronal presidida pel CEO de Seat i Cupra Wayne Griffiths– Maroto plantejarà a la Comissió Europea un ajornament del termini del projecte estratègic fins a “finals del 2027 o el 2028”.

Maroto s’ha mostrat optimista respecte de les converses amb l’executiu continental. “La negociació va per bon camí –ha assegurat en una atenció a mitjans després de la conferència sectorial de turisme– i facilitarà la presentació i posada en marxa de més projectes del Perte VEC” gràcies a la flexibilització dels “horitzons d’execució”.

Noves normes de fabricació

Més enllà de l’allargament dels terminis, una de les claus de la negociació amb la CE és una “menor exigència” per als projectes relacionats amb la renovació de la cadena de valor de l’automòbil. Dins d’aquestes converses, contemplen la inclusió de les iniciatives industrials de millora de l’eficiència energètica dins la llista de finançables, en tant que fins ara estaven exclosos.

La ministra d’Indústria, Reyes Maroto / EP

També seran més laxes les exigències de compliments de garanties per als projectes, un factor que farà “més factible” la presentació i acceptació de candidatures empresarials al finançament europeu. “L’objectiu és que tot el teixit productiu pugui accedir amb facilitat a les ajudes, principalment les petites i mitjanes empreses, que estaran subjectes a requisits més minsos”, apunta la ministra.

Nou pla d’indústria

Més enllà de l’ampliació del Perte VEC, Maroto ha adreçat la pròxima aprovació del pacte d’estat per a la Indústria. La ministra, que abandonarà la cartera per presentar-se a les eleccions municipals de Madrid, pretén “tancar la seva etapa” al capdavant del departament industrial de l’executiu espanyol amb l’acord tancat i signat. “Volem que doni estabilitat i seguretat a les empreses i que afavoreixi l’atracció de noves inversions industrials”, assegura.

Les reunions per a l’aprovació del pacte d’Estat se celebraran durant “les pròximes setmanes”, després que el Consell Econòmic i Social hagi aprovat un dictamen sobre la participació dels agents econòmics en l’elaboració de la llei d’Indústria. En coincidència amb les reclamacions de diàleg de sindicats i patronals, Maroto ha declarat que cal un acord ample per assegurar una cadena de valor estable i atractiva per a les empreses industrials espanyoles.