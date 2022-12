Harvard estudiarà la política de clústers catalana com un cas d’èxit

La universitat nord-americana Harvard Business School ha anunciat aquest divendres que estudiarà la política de clústers catalana com un cas d’èxit global en l’impuls de la col·laboració empresarial. L’encarregat de donar la notícia ha estat el professor Christian Ketels en el marc del Cluster Day on ha impartit una ponència per analitzar el model català. Ketels, un referent mundial en l’àmbit de la competitivitat empresarial, impulsarà l’estudi del cas català a Harvard, com a pioner de la política de clústers per al foment del desenvolupament econòmic. Segons Ketels, “la manera com es van desenvolupar aquests programes a Catalunya es va inspirar profundament en el treball de Michael Porter, no només sobre clústers i competitivitat, sinó també sobre l’estratègia empresarial i l’estructura sectorial”.

Així, la Universitat Harvard se centrarà en l’anàlisi d’aspectes com l’enfocament de la política de clústers catalana, en el diàleg estratègic entre les empreses o el fet que es parteixi de l’estudi de la situació estratègica de les empreses com a punt de partida, a banda de la relació entre els clústers i l’estratègia econòmica del territori en conjunt. Segons Ketels, “és notable el fet que la política de clústers catalana hagi continuat sent rellevant durant tant de temps, segurament com a resultat de mantenir elements clau i alhora adaptar-se contínuament als nous reptes, clústers i noves maneres de donar-hi suport”. “L’enfocament de Catalunya ha creat un compromís molt més profund amb el món empresarial”, ha sentenciat l’expert.

A més, cal apuntar que els alumnes de Harvard que estudiaran el cas català estan especialitats en estudis de microeconomia i competitivitat empresarial de cursos de MBA i màsters en administració pública (MPA). Alhora altres alumnes de cursos d’un centenar d’universitats internacionals que col·laboren amb Harvard també tindran accés a l’estudi del cas català.

Catalunya, pionera en la política de clústers

Durant la cloenda del Clúster Day el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que “els clústers són una gran eina per posicionar-nos en un entorn que canvia tan ràpidament i aprofitar les oportunitats que ofereix la transformació del model productiu i industrial”. El titular d’Empresa també ha destacat que fa 30 anys que Catalunya va apostar per la política de clústers, afegint que al llarg d’aquestes tres dècades “han canviat moltes coses al nostre país i a escala europea, i avui continuem sent referents”.

Per Torrent, “en un determinat moment, a Europa vam adormir-nos a l’hora de definir polítiques industrials que marquessin la realitat socioeconòmica que volíem per als nostres països, però ens en vam adonar i avui tenim polítiques europees que permeten generar les millors condicions perquè la indústria pugui desenvolupar-se, identificant aquells sectors més estratègics”.

Eina de competitivitat

Segons dades d’ACCIÓ les empreses sòcies d’un clúster són més competitives que les que no en formen part. Així, la facturació de les empreses sòcies de clústers ha augmentat més d’un 25% entre el 2017 i el 2020, mentre que la de la resta de companyies amb característiques similars que no en formen part d’aquesta mena d’entitats ho ha fet només un 10%. L’ocupació que generen les empreses de clústers també s’incrementa més d’un 18% en aquest període, davant del 12% de la resta. Pel que fa al seu EBITDA és un 5% superior en el cas de les empreses sòcies de clústers respecte d’aquelles que no hi participen.

Es tracta d’empreses amb elevada presència internacional, ja que el 68% de companyies sòcies de clústers van exportar durant el 2021. A més, són també companyies innovadores perquè el 86% va invertir en R+D l’any passat i més de la meitat (57%) hi va dedicar un 3% o més de la seva facturació. Alhora, el 92% de les empreses valoren que formar part de clústers els aporta valor, el 73% creu que els ajuda a millorar la seva posició competitiva i més d’un 85% consideren que els clústers els ajuden a generar contactes i aliances útils.