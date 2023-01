El govern espanyol demana mantenir l’excepció ibèrica fins al 2024

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Energètica del govern espanyol, Teresa Ribera, ha anunciat que Moncloa demanarà a Brussel·les perllongar l’aplicació de l’excepció ibèrica fins a finals de 2024. La reclamació de l’executiu de Pedro Sánchez mantindria el límit de preus del gas actual, entre els 45 i els 50 euros per Mwh, després d’un augment de cinc euros passats els sis primers mesos d’aplicació de la mesura.

L’excepció ibèrica, aplicada des del passat 15 de juny, limita el preu del gas per regular la seva entrada al pool de producció d’electricitat i, en última instància, abaixar els costos de la llum. Segons les dades actualitzades de l’OMIE, en cas de no estar vigent la regulació europea, el preu de l’electricitat d’aquest dilluns s’elevaria un 26% –des dels 85,8 euros el Mwh de mitjana que s’apliquen realment sobre el consum de les llars fins a uns 115,14 euros–.

En la seva concreció actual, el mecanisme europeu rebaixarà els preus del gas fins a l’hivern del 2023, quan s’espera assolir un pic de costos, si bé Moncloa pretén “continuar beneficiant-se” de la rebaixa més enllà del llindar establert. Segons ha declarat la ministra Ribera, l’excepció ibèrica serveix de palanca reguladora del gas a l’Estat i a Portugal mentre els països membres esperen la reforma de la regulació del mercat elèctric europeu –un acord que pot trigar “molt de temps” a arribar–.

El gas, la clau de la llum

El preu mitjà de l’electricitat d’aquest dilluns, just pers obre dels 85 euros, multiplica per 10 el del passat diumenge, quan es va quedar per sota dels nou euros el Mwh. Segons Ribera, les pujades i baixades de la factura elèctrica a l’Estat responen a l’elevada dependència del gas per a produir energia, un factor que depèn en alt grau de la generació renovable. En aquest sentit, reivindica el manteniment de la bonificació per “reduir la volatilitat” d’un mercat europeu encara no actualitzat.

Renovació sistèmica

Ribera ha estat una de les grans ponents entre els ministres d’Energia dels 27 a favor d’una reforma del mercat energètic que abandoni el preu marginal del gas com a referència única dels costos finals de l’electricitat. En aquest sentit, la vicepresidenta ja ha anunciat que “presentarà davant la CE propostes per a la modernització del sistema elèctric”. En cas que arribessin a bon port, però, aquestes mesures trigarien anys a activar-se, motiu pel qual Ribera demana que “el límit al preu del gas es quedi en el nivell més baix possible i es perllongui com a mínim fins a finals de 2024”, i bé fins que acabi la present crisi.