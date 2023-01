El Govern celebra la “fortalesa del món laboral” davant un 2023 incert

El Govern ha celebrat les bones dades d’atur a Catalunya publicades pel ministeri de Treball i Economia social aquest dimarts. En paraules del conseller d’Empresa i Treball Roger Torrent, la contracció de la desocupació en més d’un 6% interanual que ha mostrat l’informe ministerial “demostra la resiliència del mercat laboral” a Catalunya, un factor de resistència, afirma, envers els cops econòmics dels darrers mesos arran de la crisi de la pandèmia i la invasió a Ucraïna.

Amb una reducció de més de 2.640 persones en atur en comparació amb el novembre, Catalunya tanca l’any en 346.338 desocupats, la millor xifra a final de desembre dels darrers 15 anys. Segons Torrent, la recuperació del mercat de treball és “un punt de partida positiu per encarar un 2023 amb noves dificultats”. Així, ha descrit el 2022 com l’exercici “de la recuperació”, apuntalat per la millora de l’ocupació i la qualitat dels contractes. La base que estableixen les dades, defensa el conseller, garanteix un “optimisme moderat” per part de les institucions catalanes envers l’entrada del nou curs.

Els sindicats acompanyen

Des de la representació dels treballadors, la valoració és similar. En un comunicat aquest mateix matí, Comissions Obreres fa un “balanç molt positiu” de la situació del mercat laboral a Catalunya. Des dels principals sindicats del país valoren especialment els canvis al mercat introduïts per la darrera reforma laboral, que, afirmen, ha generat “més i millor ocupació”. En aquest sentit, des de la UGT defensen que el “bon any” en termes d’evolució de l’ocupació ha de servir per “avançar en el marc del diàleg social”.

Concentració dels sindicats catalans a Barcelona / EP

Tot i el judici positiu de les darreres dades d’ocupació, els principals sindicats del país alerten que, si bé la reducció de la temporalitat ha estabilitzat la situació de molts treballadors, la precarietat encara no s’ha erradicat. Segons UGT, “la inflació està enfonsant la capacitat adquisitiva de la població treballadora”. En aquest sentit, ambdós sindicats reclamen “increments salarials”, via conveni o SMI, per contrarestar els efectes de la crisi de preus en la capacitat de consum dels assalariats del país.

Divergències al món empresarial

La Cambra de Comerç de Barcelona ha valorat la millora de la qualitat de l’ocupació que es pot extreure de les dades publicades pel ministeri. La taxa de contractes indefinit, que s’eleva fins al 40%, constitueix “un suport addicional per a l’economia” pel carril de l’increment de la capacitat de consum dels treballadors. Tot i això, lamenten que alguns grups d’edat, especialment els més grans de 35 anys, encara “no ha recuperat les xifres anteriors a la pandèmia”.

Per la seva banda, Pimec s’ha mostrat escèptica amb les reaccions positives d’institucions i altres organismes econòmics. La patronal de la petita i mitjana empresa catalana observa “claríssims símptomes d’alentiment” en el mercat de treball del país. “La resiliència no és un èxit”, ha subratllat el secretari general de l’organització, Josep Ginesta, tot apuntant que el treball català encara queda molt lluny dels mínims de desocupació anteriors a la crisi financera, quan la xifra de persones sense feina es va desplomar fins les 244.000