L’economia espanyola continuarà desaccelerant fins a l’estiu de 2023

La Cambra de Comerç d’Espanya allarga les perspectives pessimistes per a l’economia espanyola el 2023. Si totes les previsions dels principals organismes estatals i internacionals apuntaven a una desacceleració de dos trimestres -el darrer de 2022 i el primer de 2023- l’agrupació empresarial presidida pel català José Luís Bonet descarta tornar al creixement fins al pròxim estiu. Segons les seves dades, així, Espanya desacceleraria durant tres trimestres consecutius -un elevat risc de recessió tècnica, en cas que l’alentiment passés a decreixement- i no prendria un “camí de suau recuperació” fins passat el pròxim mes de juny.

Les estimacions de creixement de la Cambra d’Espanya per al present exercici són també més moderades que les d’altres entitats. Segons han previst avui, el PIB de l’Estat acabaria 2022 amb un alça del 4,1%, dues dècimes per sota d’informes del Banc d’Espanya, l’FMI o BBVA. Sí que coincideix amb l’administració espanyola en les moderadament optimistes estimacions del mercat laboral: el 2022 tancaria amb la creació global de 550.000 llocs de treball, un 2,8% més en termes interanuals.

L’ens empresarial coincideix amb els diagnòstics de grans òrgans com el Banc Mundial o l’FMI pel que fa al retrocés de l’economia internacional: si bé la sostinguda inflació -aquest mes reduïda al 7,3%- és una de les principals àncores econòmiques dels mercats europeus, també ho són les pujades de tipus d’interès. L’enduriment de la política monetària, lamenten, “es trasllada ràpidament al consum de les llars”, amb cops durs al poder adquisitiu de les rendes del treball. La reducció del crèdit i la capacitat de despesa dels ciutadans entra en contradicció amb la principal palanca econòmica de la primera recuperació després de la pandèmia: l’elevat consum intern.

Incertesa i shocks

És, doncs, el sostingut “entorn d’incertesa en què es desenvolupa l’activitat econòmica” el principal element distorsionador del creixement espanyol. La cambra de l’Estat insta, així, a emprendre “reformes estructurals pendents”. Els empresaris destaquen la consolidació fiscal com a eina clau per sortir del període de dificultats, en tant que, argumenten, protegeix el mercat local dels “shocks exteriors”.

Criden, a més, a un major esforç del sector públic per traccionar i facilitar la iniciativa privada en els àmbits industrials estratègics, com les noves tecnologies o l’economia verda. En la línia de moltes de les patronals i associacions catalanes i espanyoles, la Cambra d’Espanya reclama que els fons europeus -una “eina fonamental” per sortir de l’atzucac- siguin més àgils en la seva tramitació i arribin finalment al teixit empresarial, especialment a la base productiva, les petites i mitjanes empreses.