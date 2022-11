Denúncia contra Glovo per “actuar com un càrtel”

Riders X Derechos, juntament amb els sindicats del sector del taxi Élite Project i Taxi Project, ha interposat una demanda per competència deslleial contra Glovo davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Les entitats de treballadors del sector del deilivery i la mobilitat acusen la startup nascuda a Catalunya però adquirida per capital alemany d'”actuar com un càrtel”. La concentració de l’activitat del sector del repartiment alimentari permet, segons els representants dels riders, fixar els preus del servei dels autònoms “sense que puguin decidir” aspectes diversos de la relació contractual.

Per altra banda, els sindicats han pres el relleu de reclamacions d’empreses del sector com Uber Eats davant els incompliments de la llei rider per part de l’unicorn nascut a Catalunya. Tot i que la majoria de firmes han optat per un model de laboralització –sigui mitjançant contractació interna o subcontractació d’altres negocis de flotes de delivery– Glovo manté il·legalment els treballadors per compte propi, amb la qual cosa “s’estalvia els costos de contractació o complir amb la llei de prevenció de riscos laborals”, com sí que han de fer els seus competidors. La ministra de treball Yolanda Díaz ja va anunciar una multa milionària contra l’emergent.

Infraccions “greus i molt greus”

Durant la presentació de la denúncia, l’advocada Montserrat Ribot ha argumentat que aquesta mena d’infraccions consten en l’apartat de “greus i molt greus”, fins al punt que podrien suposar sancions del 10% de la facturació de la companyia. Més enllà dels incompliments en matèria laboral, que Treball ja ha identificat, la lletrada considera que Glovo vulnera la llei de defensa de la competència. En concret, les seves pràctiques atacarien el dret a negociació de tarifes per part dels treballadors autònoms o la competència vàlida dins un sector obligat des de fa un any a la contractació dels seus treballadors.

Una de moltes

La denúncia dels treballadors del sector en col·laboració amb el sindicat de taxistes arriba només unes setmanes després de la sanció de 79 milions d’euros contra Glovo interposada pel ministeri de Treball i Economia Social del govern espanyol. La multa, justificada per “la vulneració dels drets dels treballadors”, va obligar la tecnològica a regularitzar 10.600 falsos autònoms. La vicepresidenta segona de l’executiu de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, va avisar ja llavors que “tot el pes de la llei caurà sobre l’empresa, com ja ha caigut amb la Inspecció”.

Denunciats i en pèrdues

A més dels seus problemes legals, Glovo està lluny de ser una empresa rendible. En els resultats globals del 2021, l’aposta pel creixement per sobre de la rendibilitat de la companyia la va portar a registrar pèrdues de 475 milions d’euros, cinc vegades més que un any abans. Aquesta dubtosa fita va arribar, a més, en un període d’ingressos rècord. Durant el passat exercici, l’empresa de Pierre va facturar 590 milions d’euros, un 60% més que l’any anterior.