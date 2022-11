Cooltra redobla l’aposta per la internacionalització amb 25 milions d’euros

Cooltra tanca una ampliació de capital de 25 milions d’euros per expandir-se internacionalment. La companyia barcelonina fundada per Timo Buetefisch aspira a disparar la seva facturació el 2022 fins als 45 milions d’euros gràcies a la seva activitat internacional, i acumula inversions des de la seva fundació per valor de més de 100 milions d’euros.

Segons ha comunicat la firma barcelonina de motorsharing en un comunicat, l’expansió internacional se centrarà en els mercats europeus. Cooltra ja opera amb èxit en algunes reions alemanyes, com Colònia, Hambug i Frankfurt, tot i que a la República Federal afegeix serveis de lloguer de micromobilitat elèctrica. Més enllà de les trets ciutats on ja té representació, espera aterrar a Hannover pròximament. Si bé tant a l’Estat com als seus futurs mercats Cooltra funciona en un format B2C, de lloguers directes al consumidor final, l’expansió per alemanya se centra en el renting B2B i B2A -és a dir, el client final de les operacions de la companyia són altres empreses o administracions locals i regionals, i no l’usuari-.

Fora de les fronteres alemanyes, Cooltra projecta portar els seus serveis cap a altres potències internacionals en el sector. Itàlia, França i Polònia són els pròxims aterratges de l’empresa, segons han informat. En aquests tres mercats, el focus es posarà en les iniciatives de mobilitat compartida.

Perspectives a l’alça

Cooltra ha estat una de les companyies de mobilitat catalanes que millor s’ha recuperat després del dur cop que va suposar la pandèmia per al sector. Els 45 milions que esperen ingressar el 2022 consoliden la tendència ascendent que van marcar els resultats del 2021, quan el negoci de motorsharing els va reportar un total de 31,5 milions d’euros. L’ampliació de capital actual s’afegeix a inversions de més de 10 milions d’euros en els darrers exercicis en la millora dels seus serveis de flotes.