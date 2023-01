Catalunya torna a fer caure l’atur al desembre

Catalunya tanca el desembre amb 2.644 aturats menys. El país redueix moderadament la desocupació, un 0,76% en comparació amb el novembre, en un mes de bones xifres d’ocupació al conjunt de l’Estat espanyol. Més marcada és la variació en termes interanuals: si es compara amb el desembre del 2021, el país té 22.820 persones sense ocupació menys, un retrocés del 6,18%. Segons les dades confirmades pel ministeri de Treball i Economia Social, es tracta de la xifra de persones desocupades més baixa al país a final de desembre en els darrers quinze anys.

El mercat laboral català torna a la creació neta d’ocupació després d’un lleuger creixement de l’atur ara fa un mes, quan la fi de la temporada turística va deixar 986 persones sense feina més al país. Val apuntar que el desembre és sempre un bon mes per a l’ocupació: durant els últims 20 anys, l’activitat econòmica del darrer mes del curs ha suposat sempre una reducció de la desocupació -a excepció del 2020, quan l’atur va repuntar prop d’un 30% pels efectes de la pandèmia-.

Per demarcacions, tot el territori català ha mostrat un bon rendiment pel que fa a la creació d’ocupació. Barcelona tanca el mes amb 1.928 persones aturades menys que al novembre. El descens interanual és també significatiu a la regió, amb 11.449 persones desocupades menys que al 2021. La mateixa tendència es repeteix a Tarragona, amb un descens de 365 persones mes a mes i prop de 5.550 en l’interanual; així com a Lleida, que tanca l’any amb 2.289 persones sense feina menys que dotze mesos abans. Més moderat ha estat el rendiment de les comarques gironines, que milloren el seu còmput d’ocupació en 96 persones respecte del novembre -si bé en comparació amb el mateix mes del 2021 celebren un descens de l’atur proper al 10%-.

L’Estat tanca també en positiu

Si bé les dades catalanes conviden a l’optimisme, estan per sota de la mitjana espanyola de creació d’ocupació. Segons les dades del ministeri, el mercat laboral espanyol tanca el 2022 amb 268.252 persones aturades menys que l’any anterior, un descens del 8,64%, dos punts i mig per sobre del registrat a Catalunya. La variació interanual ha estat especialment significativa a les Illes Balears, que acaben el curs amb una caiguda de l’atur propera al 36% (-20.123 persones), així com a la Comunitat de Madrid, amb un retrocés de la desocupació del 18,57% (-67.918 persones). Amb tot l’Estat arriba al 2023 còmodament per sota del llindar dels 3 milions d’aturats, amb uns 2.837.653, segons Treball i Economia Social.

Els serveis concentren la baixada

Com ja és tradició en les dades del desembre, és el sector serveis el que concentra la variació més important pel que fa a desocupació. El terciari va registrar 1.939 persones aturades menys al desembre -amb especial protagonisme de Barcelona-. En una tendència similar a la resta de territoris de l’Estat, també lamenta la gran majoria de l’atur, amb més de 250.549 persones, un 72% del total.

En la comparativa mensual, tots els sectors registren retrocessos de més o menys volum en la desocupació. L’agricultura tanca el desembre amb 120 persones aturades menys, mentre que la indústria ha generat 79 llocs de treball nets. Per la seva banda, en el col·lectiu sense ocupació anterior registra un descens de 658 persones. Només la construcció lamenta un lleuger augment, d’unes 152 persones -en una tendència, cal apuntar, que es repeteix a tot l’Estat, i que només algunes demarcacions, com Biscaia (-22), Girona (-7) o Castelló (-4), aconsegueixen revertir tímidament-.

Caiguda de la contractació

La nova contractació va registrar una important caiguda durant el desembre, principalment per la davallada dels temporals. Segons el ministeri, es van signar al país 173.009 contractes, 46.892 menys que al novembre i 48.156 menys que durant el mateix mes del 2021. Del total, la gran majoria -com passa al conjunt de l’Estat- han estat temporals, uns 105.859. Els indefinits es van elevar fins als 67.150, si bé no són tots nous: uns 8.501 corresponen a conversions, actualitzacions contractuals que passen un acord laboral de temporal a fix.

Al conjunt de l’Estat, es van signar prop de 1.190.000 de contractes, amb més de 725.000 temporals. En termes interanuals, però, això suposa una caiguda de més de 782.000 noves contractacions amb aquest format. Per contra, la contractació indefinida va créixer en prop de 300.000 persones, fins a les 464.152.

Un desembre “molt positiu”

El ministre de Seguretat Social del govern espanyol, José Luís Escrivá, ha destacat després de les dades publicades per Treball que es tracta d’un desembre “molt positiu” per al mercat laboral de l’Estat “tot i la complicada situació internacional”. Escrivá celebra, així, un 2022 “de màxims històrics”, en què s’han registrat xifres rècord de contractació indefinida, afiliació a la seguretat social o dones afiliades. Per la seva banda, el secretari general de Comissions Obreres en l’àmbit estatal, Unai Sordo, ha posat el focus en “l’impuls a la reforma laboral” que donen les dades del desembre. “L’ocupació ha millorat quan s’han trencat els mantres neoliberals des del diàleg social”, ha raonat el dirigent sindical.