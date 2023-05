El Bundesbank demana al BCE més pujades de tipus d’interès

El president del Bundesbank, Joachim Nagel, ha defensat que el Banc Central Europeu hauria de continuar pujant els tipus d’interès. El governador de l’autoritat financera federal assegura que la inflació és “massa elevada” perquè els 375 punts bàsics actuals siguin “suficients” per controlar la crisi de preus. En una recent entrevista amb el diari Frankfurter Allgemeine, el banquer argumenta que “encara no s’ha acabat; els tipus d’interès haurien de pujar encara més“.

En la línia dels governadors més durs del BCE, així, Nagel alerta que “el nivell actual de tipus encara no és suficient per garantir preus estables”. Si bé es mostra “satisfet” amb els 25 punts bàsics anunciats per Christine Lagarde la passada setmana, ha reconegut que “es podia imaginar” un augment del 0,5% –del qual s’havia mostrat partidari durant els dies anteriors a la reunió de política monetària–. “La batalla contra la inflació encara no s’ha guanyat”, reitera.

L’encariment no s’atura

Davant la possible disjuntiva entre alentiment econòmic excessiu i control de preus, el banquer alemany s’ha posicionat clarament a favor d’intensificar les eines de control de la inflació. El BCE, assegura Nagel, “no s’ha d’aturar” encara que es comenci a notar l’efecte de l’enduriment monetari sobre els preus –una clara necessitat per “trencar la inflació”–. Tot i que el president sosté la necessitat d’accelerar la pujada de tipus, considera que el marge d’encariment del crèdit “no és tan crucial com ho era” durant el 2022, quan es partia d’un escenari de tipus zero.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde / EP

Un cop assolit el punt d’equilibri, a més, Nagel s’ha alineat amb l’FMI en la reclamació d’allargar l’estada de l’Eurozona en els tipus d’interès elevats. Talment com va reclamar la institució dirigida per Kristalina Georgieva, “un cop s’hagi assolit el nivell suficient per combatre la inflació, haurem de romandre-hi un temps”, subratlla.

Reducció del balanç

Més enllà de les pujades de tipus d’interès, Nagel ha lloat l’anunci per part del BCE de reduir amb més velocitat la seva cartera d’actius –després de la frenada absoluta de la compra de cara als estats membres–. El president del Bundesbank considera “de particular importància” la fi de l’asset purchase programme i la reducció de 15.000 milions d’euros en el balanç negatiu de l’entitat. Així, el banquer celebra la decisió en conjunt de la darrera reunió de política monetària de l’ens monetari continental.