El BNEW tanca les portes amb l’assistència de més de 12.000 visitants

La Barcelona New Economy Week (BNEW), l’esdeveniment per a la nova economia impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha posat aquest dijous el punt final a la seva tercera edició, consolidant a la ciutat de Barcelona com la capital mundial de la indústria 4.0. Durant els quatre dies que ha durat el congrés, més de 12.000 professionals, 6.000 presencials i 6.500 en línia, han gaudit de tots els continguts sobre els nous reptes socioeconòmics. A més, s’han establert prop de 5.500 contactes de networking, més de 2.000 gràcies a la plataforma digital desenvolupada específicament pel CZFB.

L’edició 2022 ha girat entorn de set verticals clau: Digital Industry, Invest, Sustainability, Mobility, Real Estate, Talent i Experience. Set grans àrees temàtiques interconnectades entre si, promovent les sinergies entre àmbits complementaris per accelerar aquesta transformació mundial. Així, el DFactory, situat a la Zona Franca de Barcelona, s’ha convertit en el punt de trobada mundial dels actors clau per a la nova economia, reunint 622 conferenciants que han ofert unes 180 hores de contingut distribuïdes en 131 panells, sessions i debats.

Un esdeveniment global

El format híbrid de l’esdeveniment ha garantit el seguiment de totes les ponències en línia, a més de facilitar l’accés als participants internacionals pertanyents a més de 100 països diferents, entre els quals predominen Colòmbia, l’Equador, l’Argentina i Mèxic, entre altres. El BNEW conclou, d’aquesta manera, una tercera edició marcada per una major presencialitat reafirmant el paper del Consorci de la Zona Franca de Barcelona com a motor de la transformació industrial en l’avanç cap a l’economia 4.0.

En aquesta línia, el delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha assegurat que “estem molt orgullosos de tancar la tercera edició del BNEW amb unes xifres que evidencien la importància d’aquest esdeveniment, únic en el món, focalitzat en la nova economia. Hem contribuït a generar noves oportunitats de negoci, a impulsar l’economia i Barcelona, una vegada més, s’ha posicionat com a epicentre de la innovació, la digitalització i el progrés”. Així mateix, Navarro ha anunciat que ja estan treballant en la quarta edició de l’esdeveniment que se celebrarà el 2023 i que aviat donarà a conèixer les dates.

D’altra banda, Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i del BNEW ha manifestat que “organitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud suposa un repte i una gran responsabilitat, però podem afirmar que BNEW s’ha consolidat com una cita imprescindible amb la innovació de manera transversal. Es tracta d’un esdeveniment B2B disruptiu, que evoluciona any rere any, i l’acollida que ha tingut en la seva edició més presencial evidència que és fonamental tenir un espai compartit per a avançar cap a la nova economia, tenint en compte el paper clau de la digitalització, la sostenibilitat i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

Panells destacats

Durant l’última jornada del BNEW han destacat diverses conferències com la taula rodona ‘Col·laboració publicoprivada: Copa Amèrica’. El panell, moderat per Pere Navarro, ha reunit experts com Daniel Puig, vicepresident de Barcelona Global, Maria Eugènia Gay, delegada del govern a Catalunya, Damià Calvet, president del Port de Barcelona, i Ignasi Armengol, director general de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona.

A més, en el marc de la vertical Digital Industry, ha destacat la taula rodona titulada “Transformació digital de l’economia. Oportunitats i Desafiaments”, també moderada per Navarro on han intervingut, Salvador Esteban, General Director of Digitalization and Artificial Intelligence, del Ministeri d’Economia, José Luis Bonet, president de la Cambra de Comerç d’Espanya, Pedro Mier, president d’AMETIC, Víctor Calvo-Sotelo, president de Digitales, i Christian Hocken, Managing Partner d’Industrie 4.0 Maturity Center.s

En aquest sentit, Bonet ha afirmat que “ha canviat l’escenari. Vivim en un món àgil i complex en el qual la transformació digital ha estat i serà un avantatge competitiu per a les empreses i la societat”. I ha conclòs que “comptem amb una bona infraestructura per a fer front a les necessitats d’aquesta transformació, però no amb les competències digitals”. Per part seva, Calvo-Sotelo ha comentat que “la latència de les dades, és a dir la seva velocitat, amb el 5G com a bandera, és fonamental per a donar suport a la digitalització i la indústria connectada”.

Esteban, d’altra banda, ha assegurat que “la digitalització ens obre multitud d’oportunitats. Per això estem llançant mesures per a competències bàsiques i d’ocupabilitat, amb l’objectiu també d’implementar les habilitats necessàries per a les professions del futur”. I ha conclòs que “és fonamental digitalitzar el teixit productiu, comptar amb una estructura robusta de les nostres Pimes, grans empreses i administracions públiques. Qui no es transformi digitalment, quedarà fora”.

Mier, per la seva part, ha afirmat que “necessitem accelerar la implementació d’aquesta transformació i canalitzar-la a través dels fons europeus. És una eina clau per a aprofitar aquesta oportunitat, ja que comptem amb el talent, la infraestructura i el teixit per a dur-la a terme”. Per acabar, Hocken, ha assegurat que “la indústria 4.0 va néixer després de la crisi financera del 2008 amb la finalitat de buscar enfortir les competències i millorar la competitivitat en aquest sector. Ara tenim nous horitzons com la implementació eficient, la connectivitat i l’automatització”.