Aragonès veu en la e-Mobility el primer pas del nou circuit de Catalunya

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat que la primera edició de la fira de mobilitat elèctrica e-Mobility Experience és “el primer pas” del nou Circuit de Barcelona-Catalunya, així com un aparador del potencial de la indústria automobilística catalana.

Així ho ha dit aquest dissabte en la inauguració de la fira, que se celebrarà fins a aquest diumenge en el Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló (Barcelona), al costat del conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, i la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.

El president Aragonès, amb els consellers Torrent i Jordà, ha inaugurat la fira e-Mobility Experience, que se celebra aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona- Catalunya / Ruben Moreno

Modernització d’equipaments

Ha destacat que el Pla Estratègic presentat per Torrent el passat 17 d’octubre per a modernitzar l’equipament amb una inversió de 30 milions d’euros fins a 2024 cerca convertir el Circuit “en un espai d’energies renovables” i millorar el seu entorn per a acollir esdeveniments vinculats a l’oci i a l’entreteniment saludable.

Per a Aragonès, la fira celebra aquesta primera edició “amb la vocació de convertir-se en el certamen més important d’Europa en aquest àmbit i exemplifica la voluntat del Govern de continuar transformant Catalunya en tots els àmbits” i avançar cap a la mobilitat sostenible.

També ha posat en valor que la fira permeti vincular la mobilitat elèctrica amb el Circuit, “un dels principals actius d’aquest país que ha d’anar incorporant-se als reptes globals” de Catalunya, i que contribueixi a conscienciar a la ciutadania de la importància de la lluita contra el canvi climàtic.

Reforçar la indústria a Catalunya

Ha assegurat que actualment Catalunya afronta “el repte important de fer aquesta transició cap a l’electrificació i de ser la protagonista de la descarbonització del sector” de la mobilitat, i ha situat entre els compromisos del Govern tornar a fer de Catalunya, diu textualment, un dels territoris més industrials d’Europa.

En aquest sentit, ha expressat el seu orgull pel Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2022-2025 “que ha sumat a tots els agents socials, centres de recerca, partits polítics i els principals actors del sector per a traçar un full de ruta per a tornar a posar a Catalunya com una nació líder des del punt de vista industrial”.

Un circuit “verd”

Per part seva, Torrent també ha destacat que la celebració de la e-Mobility Experiencie significa que el Pla Estratègic del nou Circuit de Barcelona-Catalunya “està caminant, avançant i va complint els objectius fixats”.

Ha assegurat que els 30 anys d’història de l’equipament “han servit per a situar-lo de manera referencial en l’organització de grans competicions a nivell mundial del món del motor”, i ha reivindicat la necessitat d’anar més enllà.

Per a ell, “anar més enllà” passa per aconseguir que l’espai sigui referent en la transició verda i en la sostenibilitat, així com per programar activitats d’oci i entreteniment saludable destinades a famílies i estrènyer el seu vincle amb la indústria de l’automoció catalana.