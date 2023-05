Trias rechaza el decrecimiento para «jugar bien las cartas» de Barcelona

Xavier Trias continúa su cruzada contra el «decrecimiento». El alcaldable de Juntos a las elecciones del 28M ha presentado su programa económico este jueves alertando de la «pérdida de tiempo» económica de los dos mandatos de la alcaldesa Ada Colau. «Cuando una ciudad por 10 años, estamos perdiendo competitividad porque los competidores crecen», razona el candidato. En este sentido, Trias ha reiterado su clara apuesta por la dinamización económica y empresarial como herramienta para incentivar la redistribución. «La creación de riqueza que hacen los agentes económicos y sociales son la base sobre la cual descansa el estado del bienestar y se fundamentan las políticas sociales», aseguran desde la candidatura. En este sentido, los llamamientos a la mejora de la competitividad de la ciudad van acompañadas de políticas como la negociación de un salario mínimo de ciudad, programas de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión o la promoción de la economía social y solidaria barcelonesa.

En la misma línea, la ex consejera de acción exterior de la Generalitat Victòria Alsina ha celebrado el potencial de Barcelona como ecosistema económico -un potencial que, critica, «no se ha aprovechado» en los últimos ocho años-. «Hay ciudades que están siempre; y Barcelona está cuando juega bien sus cartas», subraya la candidata. La clave para explotar esta potencia, asegura, rae a «facilitar e impulsar», con la agilización de la actividad empresarial como uno de los pilares económicos del programa de Trias. Especialmente relevante es en ámbitos innovadores, como por ejemplo la tecnología sanitaria, las neurociencias o la supercomputació -«la economía del conocimiento» que desde la candidatura declaran «clave» para la creación y redistribución de riqueza en la ciudad-. Así, los candidatos se comprometen a «velar por la transferencia de conocimiento» entre el entorno de investigación de Cataluña y las inversiones y el ecosistema innovador de la ciudad.

El regidor de Junts en Barcelona Joan Rodríguez detecta en la acción de gobierno dos obsesiones que lastran el rendimiento económico de la ciudad: «Decrecimiento y propaganda». La administración de Colau y Collboni, critica Rodríguez, ha combinado un rechazo al impulso de la actividad empresarial y la creación de riqueza en Barcelona con constantes falladas de gestión. Programas como los bonos consumo para el comercio local, la iniciativa Arriba persianas o lo marketplace municipal, han estado «grandes fracasos» de la gestión económica de los últimos cuatro años. Estos «resultados fallidos», apostilla Rodríguez, evidencian la «improvisación y la carencia de rigor» técnica del gobierno de la ciudad.

Más allá de «buenas intenciones» concretadas en errores técnicos, Trias cuestiona el conjunto de la estrategia económica que informa el modelo de ciudad de Colau. «El gobierno apuesta por el decrecimiento, por no hacer cosas, no promocionar», denuncia el candidato. En un ejemplo reciente, el alcaldable de Juntos rechaza la decisión de la alcaldesa de no asistir a la invitación de Wayne Griffiths a la presentación a la Automobile del próximo Cupra Raval. «Es una equivocación estratégica», declara Trias, nostálgico de un esfuerzo de promoción económica que echa de menos en la capital del país. En línea del resto de ponientes, el exalcalde apunta a un claro culpable: Jaume Collboni. En respuesta a la reivindicación del socialista de la apuesta a largo plazo del MWC de Barcelona, Trias acusa el conflicto interno al gobierno. «Colau no está a favor del Mobile, pero Collboni la mantiene al frente del Ayuntamiento; esto es una contradicción», golpea el alcaldable. Aun así, reconoce, el modelo de ciudad del socialista «no es muy diferente» del que él defiende. «El problema es el que hacen cuando gobiernan».

Trias con otros miembros de su lista durante la presentación del programa económico / EP

«El metro será el nueve cercanías»

En términos de movilidad, los candidatos de la lista de Trias alertan de un posible colapso a medio plazo. Si bien Ramon Tremosa celebra el récord de validaciones en el metro de Barcelona logrado el pasado miércoles, la carencia de inversiones pone las líneas más activas cerca del desastre que ya se sufre a Cercanías -especialmente la Línea 5-. «Hoy la línea azul tiene más pasajeros que todo Cercanías y todo FGC; y si no invertimos acontecerá el nuevo Cercanías», avisa el que fuera consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat. En este sentido, Tremosa acusa el equipo de gobierno de haber «dimitido» de la gestión y las reclamaciones necesarias para estabilizar el transporte en la ciudad -y también en el país, con el Aeropuerto en la mano-. «Decidiremos nosotros como se gestiona el sistema aeroportuario catalán», asegura Trias, en línea con la exigencia, que consta en el programa, del traspaso de parte de la gestión del Prat contra el «centralismo» de Aena.

Tremosa lamenta, así, la ausencia de conexiones internacionales clave para el impulso de la actividad económica de la ciudad, como la de Tokyo; o la pérdida de líneas estratégicas, como el vuelo a Oakland que Norwegian cerró durante la pandemia. «La alcaldesa de Barcelona y su equipo de gobierno han dimitido -reitera el candidato- de la reclamación de vuelos que nos llevarán inversiones de alto valor añadido». El efecto de una conectividad con enclaves como Japón o Silicon Valley argumenta el ex consejero, se notaría en un aumento de la productividad para el entorno empresarial barcelonés y catalán que ayuda a la mejora de los salarios y las condiciones laborales generales a un sistema económico más valioso. «Pero Madrid monopoliza los mejores vuelos», sin ningún tipo de respuesta de las administraciones municipales, espetan.

Turismo «de alto valor»

Contra la clara oposición del gobierno municipal a la «masificación turística», Trias apuesta en su programa por un cambio de modelo turístico que aporte más valor en la ciudad. En este sentido, y en línea con la reclamación de una mejor promoción internacional de Barcelona, el candidato propone transitar hacia un turismo más especializado -cultural, de congresos o gastronómico- que atraiga un público diferente y más y mejor gastada a la economía local. «Situaremos Barcelona como una de los mejores destinos turísticos del Mediterráneo», reza el programa.