Sergio Alcaraz (CIAC): «El Perte VEC ha sido demasiado rígido y no ha cubierto las necesidades de la cadena de valor»

El sector de la automoción vive momentos de cambio. El Perte por el vehículo eléctrico, las nuevas normativas europeas y la fuga de algunos grandes fabricantes del mercado catalán ponen el sector en el punto de mira. Cataluña está preparada por el cambio o esto explica Sergio Alcaraz, el presidente del Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña (CIAC) quién recibe lo TOT Economía por primera vez desde que fue escogido para ser la cara visible del clúster en octubre. Por Alcaraz los tiempos convulsos que vive el sector son una oportunidad, pero reconoce que no es un cambio que se tenga que hacer solo desde las empresas sino también con la ayuda de las administraciones públicas.

Hace una década que se fundó el CIAC. Cómo ha evolucionado el sector de la automoción catalán en 10 años?

El clúster fue fundado por las grandes empresas que dominaban el sector de la automoción ahora hace diez años y las empresas paralelas que formaban parte de su cadena de suministro. De aquellos primeros años hemos evolucionado -gracias a la entrada de nuevas empresas- en dos sentidos: la importancia del talento y la adaptación del sector a los cambios.

En el primer caso, el clúster mujer mucha importancia al talento y, de hecho, ya tenemos una plataforma abierta que otros clústeres están adaptando. Hace falta no solo pensar a hacer proyectos tecnológicos sino formar a los trabajadores y nuevas generaciones. Por otro lado, ahora estamos en plena transformación hacia una movilidad sostenible y conectada y el clúster tiene que estar a la altura. Por eso ya no solo tenemos las grandes empresas como Nissan o Ficosa -que son fundadoras- sino también la pequeña y mediana empresa, muy importante por Cataluña.

Hablamos de cambios. Usted entró a presidir el clúster en octubre, en pleno periodo de cambios. Cómo ha sido este aterrizaje en un momento donde todo es tan convulso?

Yo he hecho trampa, porque siempre he participado en el clúster, desde la fundación. Sí que es verdad, pero, que esta vez es diferente porque soy la cara visible, pero solo esto, porque detrás hay unos grandes equipos de personas y empresas trabajando para que el clúster evolucione. Creo que la clave es la adaptación del plan estratégico a las nuevas necesidades del sector y tener en cuenta todos estos actores que no estaban antes y como hacer que el clúster llegue en estas iniciativas de colaboración interna y externa.

Está en boca de todo el mundo que el vehículo eléctrico es el futuro. Será un cambio inmediato o una transición lenta y en los próximos años convivirán muchos modelos de movilidad?

La transformación tiene que llevar a una movilidad sostenible, conectada y autónoma y esto es el que se necesita para lograr los objetivos de reducción de emisiones. No es una cuestión de rapidez porque los plazos están definidos a escala europea, por lo tanto, el que tenemos que hacer es realmente concentrar los esfuerzos a lograr esta velocidad de cambio. Como ya he dicho la velocidad tiene una fecha y esta es el 2035, cuando se prohíbe la venta de vehículos de combustión tradicionales.

Sergio Alcaraz, presidente del Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña / Mireia Comas

Y las empresas están preparadas por este cambio tecnológico a la velocidad que dictamina Europa?

No es cuestión de mejorar la tecnología sino de conseguir hacer un producto que sea asequible para la empresa y para el cliente. En este sentido, no es que se haya elegido la electrificación como mejor tecnología sino que es la que está más consolidada y, por lo tanto, se puede ofrecer a un precio asequible.

En cuanto a los productos tenemos que ofrecer de diferentes porque las necesidades de los usuarios son diferentes. Hay gente que necesitado una clase de vehículo intermodal por la ciudad u otras para hacer movilidad urbana o necesidades de última milla. En definitiva el que está haciendo la industria es ver cuáles son las necesidades y ofrecer estos productos en la velocidad que está marcando la Unión Europea. Pero, como ya decía el tema principal no es este.

Entonces cuál es la cuestión principal?

Al cambiar la cadena de valor la gran empresa ya solo la grande tractora de toda la cadena si no que hay otras cosas que son necesarias para esta nueva movilidad eléctrica. Hay cosas que ya no dependen de las compañías sino de los gobiernos.

Por ejemplo, una disponibilidad de energía renovable a un nivel de coste asequible o unas infraestructuras que sean necesarias dentro de la ciudad por la recarga de los vehículos pero también para poderse mover de manera intermodal dentro de la ciudad. También hay que recordar que son necesarios los incentivos para las personas que apuestan por esta clase de transformación. Estos son aspectos que van alrededor de la parte productiva y que ya no son jurisprudencia de la industria.

Y poniendo los cargaderos eléctricos como ejemplo principal, puesto que no es ningún secreto que no hay suficientes. En qué punto se encuentra Cataluña en la transformación de estas cosas que no dependen de la industria?

Vamos tarde y no tenemos suficientes recursos. Si planteamos como va Cataluña en comparación al resto del estado español podríamos decir que vayamos bien porque las cifras están por sobre, por ejemplo tenemos más puntos de carga establecidos. Aun así, si hablamos de los hitos necesarios a lograr vayamos muy tarde. También cogiendo los cargaderos eléctricos como ejemplo, necesitamos más puntos de carga públicos y más puntos de carga rápida entre las diferentes ciudades para que los usuarios tengan la seguridad de poder hacer los recorridos de una manera más fluida que hoy en día.

Este es un aspecto, pero, que desde el CIAC ya estamos trabajando y estamos poniendo sobre la mesa la cuestión con las administraciones. Además, nos consta que están reaccionando y están trabajando en iniciativas para poder incrementar estos puntos de carga. También en el caso de las renovables están buscando la manera de poder ofrecer a un gasto menor. Aun así, hay que tener en mente que la velocidad con la cual nos enfrentamos a estos cambios es una de las cosas que mandará si podemos lograr los niveles necesarios al compromiso a escala europea.

No solo hablamos de un cambio que afecta las empresas sino a toda la cadena de producción: fabricantes, componentes… Cataluña no solo tiene empresas de fabricación de coches. Qué pasará con las otras empresas que suministran materiales? Desaparecerán? Cambiarán su producción para alcanzar el coche eléctrico?

Muchas veces pensamos que el vehículo eléctrico comparado con un vehículo de combustión tiene una tecnología completamente diferente y no es del todo así. Sí que es verdad que tiene una parte de conectividad que no tienen los coches tradicionales, pero todavía hay muchas partes del vehículo que se podrán seguir fabricando como siempre. El que es importante no es esto sino que estas empresas mejoren sus infraestructuras para avanzar hacia la digitalización, es decir, que estén más preparadas para competir en el mercado europeo. También es cierto, pero, que habrá muchas empresas de componentes que tendrán que cambiar su modelo de negocio si quieren seguir trabajando, pero no son todas.

Y estas empresas tienen voluntad de cambio?

Muchísima. Las empresas ya están haciendo grandes inversiones para poder hacer la transición. El gran tema del mundo empresarial es que si concentramos los esfuerzos y tenemos una dirección clara por el sector estas empresas podrán ver de manera mucho más sencilla qué es la inversión y qué retorno tendrán en el futuro. Pero si hay una gran incertidumbre en el futuro de la automoción nos encontraremos ante una situación donde las empresas no sabrán donde tienen que hacer la inversión y se puede convertir en un problema.

Sergio Alcaraz, presidente del CIAC / Mireia Comas

Europa ya se ha prohibido la venta de vehículos de motor de combustión a partir del 2035 y también se ha hablado de poner en marcha el Euro 7. Las medidas han sido muy criticadas por el entorno de la automoción. De hecho, el presidente del Anfac, Wayne Griffiths ha hablado de pérdida de empresas y puestos de trabajo. Cuál es la opinión del clúster sobre estas normativas y el momento en el cual llegan?

El que se ha dicho es que evidentemente si tenemos una prohibición el 2035 para vender estos vehículos de combustión normal tenemos que tener una alternativa y la que tenemos hoy en día es el coche eléctrico. Desde un punto de vista de producto las empresas sí que están haciendo su trabajo, ya hay productos al mercado y empresas que podrán lograr este hito.

El problema principal no es el producto sino la demanda y las infraestructuras que lo tienen que hacer crecer. Si no hay disponibilidad de energía, ni cargaderos para todo el mundo será complicado que suba la demanda. Es un tema de velocidad, si no llegamos a tiempo el 2035 tendremos una reducción del parque industrial. Evidentemente, si tenemos una prohibición de hacer motores de combustible normal, pero el vehículo eléctrico sigue siendo muy caro y no tenemos infraestructura seguramente el que pasará es que se reducirá la demanda y como consecuencia la oferta. Seguimos necesitando que este país apueste de una manera decidida y fuerte por el vehículo eléctrico y continuar siendo el segundo productor de vehículo eléctrico de Europa.

Qué piensa del Perte del coche eléctrico? Hay posibilidades de llegar a los plazos que se han puesto?

Se ha puesto mucho de énfasis al tener el producto, pero también se tienen que trabajar otros aspectos legislativos y fiscales que no se están haciendo. Muchas cosas no solo dependen de la Generalitat sino de municipios y de las ciudades. Necesitamos una armonización de estas iniciativas políticas y fiscales porque se pueda acelerar. Y, por otro lado, con el Perte tuvimos los recursos a escala europea, pero yo creo que ha sido demasiado rígido y no ha cubierto las necesidades de la cadena de valor. Tenemos una segunda oportunidad en el Perte 2 y lo tenemos que aprovechar.

Como tendría que ser el Perte 2 para cubrir las necesidades?

El sol hecho de tener unos recursos a escala europea es muy bueno porque ayuda al objetivo de acelerar toda esta transición y hace posible que todo este abanico de empresas que forman parte de la movilidad eléctrica puedan mejorar. Yo creo que el problema del primero Perte es que no ha cubierto todas las necesidades de la industria. La rigidez de la convocatoria ha hecho que se quedaran fuera muchas iniciativas. De este modo, el Perte 2 el que tiene que hacer es cubrir esta parte y tengo información que confirma que se está trabajando desde el ministerio para intentar mejorar todos los aspectos que estaban limitando esta utilización de los recursos. Creo que cubrirá un ámbito mucho más grande y será más flexible o al menos esto es el que pedimos y esperamos que pase.