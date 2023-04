Oliu asegura que los tipos están «en el camino de volver a la normalidad»

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha estado contundente con la actual situación de los tipos de interés actuales defendiendo que no están altos, sino que van «en el camino de volver a la normalidad», puesto que en realidad en los últimos diez años se ha vivido una situación «de anormalidad». En una intervención en el Colegio de Economistas, Oliu ha asegurado que «el que ha sido diferente es que la subida ha sido muy repentina y en un año habremos pasado de -0,5% a 3% o 3,5%». A la vez, como todos los dirigentes de los bancos de todo el Estado, el presidente del Sabadell ha vuelto a cargar contra el impuesto extraordinario sobre los beneficios de los bancos, anticipando que ha afectado los resultados de la entidad del primer trimestre, puesto que en febrero pagaron la primera parte. En esta línea también ha comentado que «los bancos no ganaremos el dinero que hubiéramos ganado con este impuesto», ha augurado Oliu, que ha añadido que el impuesto es discriminatorio porque afectará «unos más que a los otros».

Oliu también ha dejado claro que todo y el aumento de los tipos de interés de los últimos meses no prevé que se reduzcan demasiado las comisiones bancarias a los clientes porque creen que los servicios también se tienen que pagar y, en todo caso, ha considerado que «no sería lógico» que se bajaran. «Estamos yendo hacia un nuevo equilibrio más normal, en que se paguen comisiones por los servicios que se tengan que pagar y que haya unos márgenes y unos tipos de interés muy adecuados a la realidad del que es el coste del dinero», ha razonado.

Impacto en las hipotecas

Toda la subida de tipo tiene un efecto directo en las cuotas de las hipotecas y los intereses de estas, aunque Oliu ha considerado que este impacto, como mínimo de momento, ha sido más bien limitado y solo en «casos particulares». En esta línea, también ha añadido que el Sabadell tampoco ha detectado un aumento de las demandas para aplicar las medidas extraordinarias para hacer frente al incremento de las cuotas hipotecarias.

Para cerrar, ha asegurado que él no ha observado «grandes desequilibrios» y que a grandes rasgos no ha afectado en el consumo y que las familias y las empresas han asumido la subida de tipo de interés porque «tenían ahorro acumulado del 2021». «En estos momentos, no hay pérdidas de liquidez por parte de familias y de las empresas», ha apuntado el presidente del Banco Sabadell.

El impuesto es discriminatorio

Por otro lado, Oliu ha vuelto a cargar contra el impuesto a la banca -contra el cual han presentado un recurso-. En esta línea ha comentado que durante febrero ya hicieron el primer pago, tal como estaba previsto, que rondó los 150 millones, según aseguró el CEO de la entidad, César González-Bueno. Ha reiterado que es «discriminatorio» y que ha pronosticado que tendrá efectos en los resultados del banco correspondientes al primer trimestre que se presentarán la semana que viene. «Afecta más unos bancos que los otros, y esto lo hace todavía más discriminatorio», ha continuado Oliu.

El dirigente de la entidad ha comentado que tendrá efecto «clarísimo» sobre todo en el ROE de la entidad. «Es una manera de repartir como si hubiera un nuevo socio: el Estado», ha subrayado Oliu, que no ha concretado qué efecto puede tener esta medida del gobierno español sobre el crédito. «Todo tiene un efecto, pero no sé cuál. Los mercados acaban ajustándose», ha sentenciado.

En el acto, Oliu también se ha referido a la crisis de Credit Suisse y ha apuntado que es una «crisis específica de Suiza» y ha valorado la fortaleza del sistema bancario europeo.