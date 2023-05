Lagarde se abre a intensificar las subidas de tipos: «Seremos valientes»

El ritmo de las subidas de los tipos de interés podría aumentar su intensidad en las próximas reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Así se desprende de la última intervención pública hecha por la presidenta del supervisor europeo, Christine Lagarde en TVE. Durante la entrevista, Lagarde ha asegurado que el BCE ejecutará con valentía el actual tramo del ciclo de subidas de tipos de interés y tomará las decisiones «delicadas» que sean necesarias para devolver la tasa de inflación a medio plazo al 2%. «Nos dirigimos hacia decisiones más delicadas en el futuro, pero seremos valientes y tomaremos las decisiones necesarias», ha sentenciado la presidenta del BCE.

En este sentido, ha advertido que Europa se encuentra en un momento crítico, porque la inflación está empezando a bajar y se empieza a ver la eficacia de las medidas. «Todavía tenemos que tener los tipos de interés altos, sostenidamente altos. Es el momento de estrechar el cinturón», ha apuntado. Así mismo, ha recordado que el objetivo del BCE «es simple y directo: la estabilidad de precios», subrayando la importancia de estar totalmente decididos a conseguirla y tomar todas las medidas necesarias para que la inflación vuelva al 2%.

Los halcones se imponen en Frankfurt

Estas declaraciones de Lagarde dejan abiertas, de par en par, las puertas para volver los aumentos de tipos a los 50 puntos básicos o incluso a los 75. Este conflicto ya salió durante la última reunión de política monetaria del BCE, donde varios miembros del consejo ya se mostraron a favor de volver a los aumentos de 0,5%. En aquella ocasión, pero las preocupaciones por la caída del crédito expresadas por la banca europea acabaron decantando la balanza hacia los 25 puntos básicos. De hecho, en la rueda de prensa posterior a la reunión, Lagarde, ya explicó las tensiones internas del consejo de gobierno en cuanto a esta última subida. Ahora bien, con las declaraciones de hoy podría ser que la tortilla se haya girado y los halcones se han impuesto en Frankfurt.

En aquella misma rueda de prensa, Lagarde aseguró también que «el más racional era volver a una subida de tipo más estándar» estela clara, pero, que las subidas todavía no habían acabado. La presidenta, además, no se arriesgó a establecer un punto de equilibrio objetivo. El crecimiento de los precios, asegura, demuestra que las restricciones monetarias “todavía no son bastante severas”. “Solo sabremos que hemos llegado a una subida suficiente cuando llegamos”, subraya.

Fin de la recompra de activos

Por otro lado, junto con la subida de los tipos de interés, el BCE también anunció que prevé interrumpir las reinversiones de los vencimientos de deuda adquirida al amparo del programa APP a partir del próximo mes de julio. En cuanto al programa de compras de emergencia durante la pandemia (PEPP), el Consejo de Gobierno tiene intención de reinvertir los pagos de los valores adquiridos al amparo del programa que no vencen hasta finales de 2024. En este sentido, Lagarde aseguró que continuará flexibilizando la reinversión de los reembolsos vencidos en la cartera de PEPP, con el fin de contrarrestar los riesgos del mecanismo de transmisión de la política monetaria relacionados con la pandemia.