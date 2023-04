Entidades y sindicatos ven insuficiente la nueva Ley de la Vivienda

La acuerdo gubernamental para aprobar la Ley de la Vivienda no ha pasado desapercibido, puesto que después de un bloqueo de más de un año, la situación se encontraba tensa. De hecho, los precios del alquiler y la compra de vivienda no han dejado de subir, el que se ha traducido en grandes protestas por parte de los sindicatos, pero también de las entidades que aseguran que las medidas no se centran a resolver los problemas reales, como por ejemplo la carencia de oferta. En concreto, el Sindicato de Locatarias ha asegurado que la ley abre la puerta a «subidas de precio encubiertas» del alquiler y la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio de Alquiler (Asipa) ha reiterado que «es contraproducente y cortoplacista». En otras palabras, que la propuesta de ley del gobierno español ha dejado descontentas a todas las partes de la ecuación.

El Sindicato de Locatarias ha considerado que la ley estatal de vivienda sería «poco eficaz» para regular el precio de los alquileres si se saliera adelante, según el texto que el gobierno español ha acordado con ERC y EH Bildu y ha instado los grupos que le apoyan a hacer «cambios». «Esta regulación es muy poco eficaz, tiene muchos agujeros, pero hay margen para corregirlos», ha dicho Carme Arcarazo, portavoz del colectivo. Arcarazo cree que el texto tal como lo han conocido este viernes no funcionaría para contener el precio de los contratos y advierte que tiene «graves problemas» que abren la puerta a «subidas de precio encubiertas». El colectivo insta los socialistas, ERC, EH Bildu, Podemos, Sumar y los Comunes a mejorar la ley para que no sea una «regulación farsa».

La Asipa, por otro lado, ha advertido que la limitación de los precios de los alquileres es una medida «cortoplacista y contraproducente», que no resuelve el problema de fondo del alquiler en España: la falta de oferta. Después del acuerdo, la asociación ha subrayado que el tope al alquiler, en otros países donde se ha aplicado, tampoco ha solucionado los problemas de este mercado.

Garammendi se preocupa por los propietarios

También ha querido comentar la decisión del gobierno español, el presidente de la CEOE, Antonio Garammendi. Él mismo ha asegurado que espera que la futura Ley de Vivienda no invada el derecho «muy importante» a la propiedad privada. Garamendi ha reconocido que desconocía el contenido del acuerdo conseguido por los partidos del gobierno español de coalición y los independentistas de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu para desbloquear la Ley de Vivienda, y ha preferido esperar a estudiarlo para opinar. «El que sí que nos preocupa, habrá que verlo, es que hay un derecho muy importante, que es el derecho a la propiedad, que esperamos que no sea invadido», ha comentado el presidente de los empresarios.