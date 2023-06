Los economistas catalanes son contrarios a la regulación de precios del alquiler

La ley de la vivienda ha creado gran controversia entre organizaciones y sindicatos. Esta nueva medida no ha gustado a nadie y en concreto, los economistas del Colegio de Economistas de Cataluña (CIEGO) han asegurado a través de una encuesta que están en contra de intervenir el mercado de la vivienda de alquiler vía control de precios, pero a favor de generar más vivienda asequible con medidas de fomento de la oferta. Así lo concluye la Encuesta de Situación Económica de Primavera 2023 de la entidad catalana, presentada este miércoles. En cuanto a la situación económica actual de Cataluña, el 44,6% de los economistas considera que la economía catalana está mejor ahora que hace un año, el 32,6% cree que está igual, mientras que el 21,4% piensa que está peor.

Entre los puntos más significativos de la nueva ley de la vivienda, los considerados como más negativos son la reducción del número de propiedades para ser considerado un gran tenedor (el 51,2% de los colegiados lo valoran negativamente y solo el 20,5% 19 positivamente); la ampliación de las zonas tensadas (40,3% negativamente, 24,0% positivamente); y el tope del incremento del precio de alquiler en el 3% y la eliminación del IPC como índice de referencia (48,3% negativamente, 27,1% positivamente).

Por otro lado, las medidas más favorables en la hora de intervenir en el mercado de la vivienda de alquiler serían aumentar la oferta con vivienda asequible incentivada (el 67,4% lo valoran positivamente y solo el 7,3% negativamente); establecer beneficios fiscales para propietarios que pongan sus viviendas de alquiler en zonas tensadas (66,9% positivamente, 7,2% negativamente); y aumentar los porcentajes de reserva de suelo para vivienda de protección oficial (57,2% positivamente, 16,1% negativamente).

La política monetaria del BCE no convence a los economistas

El BCE en su reunión del mes de mayo decidió incrementar los tipos de interés de referencia en 0,25 puntos hasta situarlo en el 3,75% y trasladó el mensaje a los mercados que con esta decisión todavía no ponía fin al ciclo de subidas iniciadas el julio del 2022. Con esta ya ha habido ocho subidas de los tipos en los últimos meses, el que no está muy visto por la gran mayoría de los encuestados del CIEGO. En concreto, el 55,1% de los economistas se ha mostrado en desacuerdo, el 38,8% está de acuerdo y el 6,2% no se ha manifestado al respeto. Y es que, tal como parecen afirmar, no hay ninguna certeza que estos aumentos colaboren a corto plazo con la mejora de la economía.

De este modo, la mayoría de los colegiados ha asegurado que los principales problemas de la economía catalana son actualmente la inflación y los costes de producción, el déficit fiscal con el Estado y las infraestructuras y comunicaciones. De hecho, problemas que habrían estado a la cúspide catalana hace un tiempo, como por ejemplo el precio de la energía o la guerra de Ucrania, ocupan el octavo y noveno lugar, respectivamente.

La dicotomía entre Ryder Cup y la sequía

Más de la mitad de los economistas catalanes encuestados (el 57,3%) se manifiesta claramente a favor de la candidatura Costa Brava-Barcelona para la celebración en Cataluña de la Ryder Cup 2031. De este porcentaje, un 22,5% tiene una opinión muy positiva y un 34,8% una opinión positiva. En cuanto a los que están en contra, hay un 10,8% que expresa una opinión contraria, de los cuales un 7,5% manifiesta una opinión negativa y solo un 3,3% tiene una opinión muy negativa. Hay un 19,6% de economistas, pero, que se mantienen neutros.

Aun así, los mismos encuestados han colocado la sequía como el cuarto de los problemas de Cataluña. Una decisión que puede crear cierta controversia, teniendo en cuenta que Ryder Cup necesitaría altas cantidades de agua para mantener los campos de golf. Por los economistas, pero, las mejores maneras para combatir la sequía serán el impulso de la eficiencia en el uso del agua y las inversiones plantes desaladoras, seguidas de la tramitación de emergencia de las obras y de las actuaciones prioritarias y de las ayudas al sector primario, son, entre algunas de las propuestas recientemente por los cuatro poderes públicos, las que los economistas encuestados consideran que son las medidas más adecuadas para afrontar la sequía.