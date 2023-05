El Cercle alerta que la carencia de liderazgo político empobrece Cataluña

Las elecciones municipales acaparan las portadas de actualidad de estas últimas semanas. Todas las organizaciones y patronales se vuelcan al pedir a los partidos todo aquello que crucen necesario para poder continuar construyendo un mejor futuro. En esta línea, el Cercle de Economía ha alertado que la carencia de liderazgo y decisión política ha estancado la economía catalana y española ante el crecimiento europeo. Hablando exclusivamente del PIB per cápita, el organismo ha asegurado que hay una gran diferencia entre los datos europeos, hacia las catalanas y españolas. «Hay carencias muy importantes de políticas públicas que dependen directamente de la Generalitat», ha explicado Miquel Nadal, director general del Cercle. Él mismo ha remarcado que «no es una cuestión de gestión, sino de liderazgo».

En el marco de la próxima Reunión del Cercle de Economía -que se celebrará el 29, 30 y 31 de mayo- la organización ha presentado este lunes su Nota de Opinión, donde ha remarcado la necesidad de una gobernanza para todo el mundo y llena de pactos para la construcción del futuro. Aun así, el cercle ha hecho mucho de énfasis en la necesidad de la competencia electoral, la cual ha descrito como «legítima y necesaria para el buen funcionamiento de la democracia». Aun así, la misma organización ha asegurado que «no puede ser la excusa para la parálisis o para hacer grandes promesas que pueden incrementar todavía más la deuda pública que acumula España». «Pedimos a nuestros políticos que tengan una visión a largo plazo, que transcienda el ciclo electoral, para que no pase que tapar agujeros, ahora haga de más grandes más adelante. El momento que vivimos -la transición global- lo pide», ha explicado el Cercle de Economía.

Imagen de la presentación de la Nota de Opinión del Cercle de Economía / Cedida

En cuanto a la comparativa de Europa con Cataluña y también el estado español, el Cercle de Economía habla de cierto estancamiento. En este sentido, la nota del organismo compara las economías europeas con la catalana y pone énfasis en el PIB per cápita, que ha acabado siendo un 18% menor que la media de Europa. «La falta de un debate de calidad no solo empobrece el poder legislativo, sino que también puede provocar consecuencias no deseadas en asuntos tan trascendentes como la creación de un parque de vivienda pública de alquiler o el aumento de la deuda pública que la reforma del sistema de pensiones puede provocar», ha dicho el organismo. La consecuencia principal que encuentra el cercle en esta lejanía de las cifras europeas es la carencia de consenso y debate entre políticos y la situación de falta de equilibrio que provocó el independentismo. «El Proceso creó agujeros que ahora tenemos que ir tapando», ha dicho el presidente del Cercle de Economía, Jaume Guardiola.

Barcelona, una ciudad resiliente

«Barcelona ha demostrado una resiliencia notable en la hora de afrontar las crisis encadenadas de los últimos años», ha descrito la nota de la organización. Y es que tal como ha determinado el organismo, la capital catalana tiene que encontrarse en una posición relevante y se le tiene que dar la importancia necesaria para crecer. De este modo, se ha hablado de cambios no solo en la ciudad sino en el área metropolitana. Nadal ha hablado de la vivienda como una de las principales cuestiones a tratar en la capital catalana. «La regulación del precio del alquiler no ha ayudado en Barcelona», ha explicado. En este sentido, ha hecho referencia a la nueva ley de la vivienda y como esta puede afectar de manera negativa en la capital catalana. «Tenemos dudas», ha continuado el director general del Cercle, que también ha hablado de la «poca efectividad» que tendrá la obligación de dedicar el 30% de las obras de nueva construcción a vivienda social.

Por otro lado, el Cercle de Economía también reclama que Barcelona vuelva a ser centro de decisiones y de sedes de grandes empresas. De este modo, el organismo también ha expresado en su nota de opinión la necesidad de recuperar estas empresas que marcharon durante el Proceso. Por otro lado, pero, el organismo ha asegurado que «no es trabajo nuestro poner condiciones de vuelta, sino de la Generalitat», ha dicho el presidente del Cercle de Economía.

La ampliación del aeropuerto en el centro de la cuestión

Una de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa el Cercle de Economía es la necesidad de ampliar el aeropuerto del Prat, un conflicto todavía muy abierto, con mucha oposición, pero también mucha defensa. Desde la organización han asegurado que «la Generalitat tiene que ejercer el liderazgo». En este mismo contexto, la entidad ha pedido consenso entre todas las partes y ha remarcado que a pesar de ser una infraestructura que se tiene que ejecutar, tiene que poder ser compatible con «una política pública comprometida con la protección de un espacio natural amenazado». Y es que el Cercle de Economía ha pedido sobre todo el diálogo entre todas las partes, y ha puesto el Gobierno como el encargado de intervenir entre todos los implicados. «Gestión no implica dejar de plantear demandas que son consensuadas por el grosor de la sociedad catalana, tanto en cuanto al modelo de financiación como en la reivindicación de más cuotas de autogobierno. Gestión de calidad significa liderazgo político, y los últimos años nos ha faltado demasiado».

Aun así, al ser preguntado por otras infraestructuras catalanas -especialmente el transporte ferroviario-, el presidente del Cercle ha explicado que «la acumulación en el déficit en infraestructuras es muy grande». Así pues, Guardiola ha querido remarcar que «el cercle no puede hablar de todo y tenemos una visión mucho economista, pero no somos expertos». De hecho, el presidente del organismo no ha querido entrar en polémicas sobre la inversión y competencias de Cercanías, una de las infraestructuras que vuelven a estar en el foco de actualidad por los recientes problemas que ha tenido la línea R2 Sur.