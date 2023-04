Cataluña será de los más beneficiados por el desbloqueo de pisos de la Sareb

Cataluña, el País Valenciano y Andalucía serán los territorios más beneficiados por el desbloqueo de las viviendas de la Sareb que anunció este domingo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Así lo ha asegurado este lunes por la mañana la vicepresidenta primera del gobierno español, Nadia Calviño, que en una entrevista en TVE ha comentado que estos tres territorios son los que concentran más viviendas del denominado «banco doliendo».

A la vez, Calviño ha asegurado que el ejecutivo español ha puesto en marcha una nueva estrategia por «aprovechar al 100% los activos» de la Sareb, derivados de la quiebra bancaria posterior a la crisis financiera del 2008, y que acabó asumiendo el gobierno español con dinero público. La vicepresidenta primera ha explicado que se irán poniendo a disposición estas viviendas a medida que se firmen acuerdos tanto con los gobiernos territoriales como con los ayuntamientos.

La ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, una de las principales ponentes del impuesto mínimo en la UE/ EP

En este sentido, Calviño ha dicho que ya se está llegando a este tipo de acuerdos y que no todas las viviendas son adecuados para vivir, sobre el que se entiende que se podría adecuar para sumarlos en la lista. La vicepresidenta ha apuntado que algunos solares también se podrán aprovechar para otros usos sociales como hospitales o aparcamientos.

España no llegará al 20% de vivienda pública hasta de aquí a 20 años

Ahora bien, poner a disposición de la población 50.000 viviendas para el alquiler público no solucionará el conflicto de la vivienda ni en Cataluña ni en el estado. Un buen punto para solucionar este problema estructural del estado es que las administraciones controlen una parte importante del parque de la vivienda, que actual en España es del 3%, una posición muy alejada otros estados europeos.

Para poner manos a la obra con el conflicto en cuestión, Pedro Sánchez se comprometió a llegar a un 20% de la vivienda pública, pero no puso fecha a la promesa. Un detalle que ha añadido este lunes por la mañana la ministra de Transportes española, Raquel Sánchez. En una entrevista en Onda Cero, la exalcaldesa de Gavà ha asegurado que en 20 años se conseguirá este objetivo de conseguir este 20% de vivienda pública en el estado.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez / A. Pérez Meca – Europa Press

Tal como hizo este domingo el presidente Sánchez, la ministra ha situado en el punto de mira de esta situación a las políticas de liberalización de suelo del Partido Popular, así como a la venta de vivienda pública a los fondos buitre. «Evidentemente, a partir de aquí nosotros nos hemos fijado un objetivo, la ley de vivienda ya lo regula de este modo, es decir, conseguir en un plazo aproximado de 20 años este objetivo. El 20% que es de respuesta, es un objetivo ambicioso, está claro», ha añadido.

Para construir este parque público de vivienda, el gobierno español se marcó un objetivo inicial de poner a disposición 20.000 viviendas de alquiler asequible, que ahora ya son 100.000 viviendas los que están a disposición de las comunidades y de los ayuntamientos. La ministra ha asegurado que ya están para alquilar unas 14.000 viviendas y que 21.000 más ya están en diferente grado de desarrollo, y se pondrán a disposición en los próximos meses.

La vivienda pública no se podrá vender

Durante la entrevista, la ministra Sánchez también ha especificado que la Ley de Vivienda -que no ha estado demasiada muy recibida- prohíbe que la vivienda pública pueda ser vendido y se garantiza así una calificación permanente de esta vivienda de protección oficial. En referencia a la futura Ley de Vivienda, la ministra también ha explicado que se quieren evitar operaciones de especulación inmobiliaria, que provoquen que los precios de los alquileres no están sujetos a ningún tipo de control o de control. Sin embargo, ha enfatizado que la ley «favorece a todo el mundo» y no va contra nadie, por lo cual ha evitado pronunciarse contra los ‘fondos buitre’ y los ha pedido que garanticen «buenas condiciones».